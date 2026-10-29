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Телевизор JVC 32" LT-32M385 купить с доставкой в Москве
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Телевизор JVC 32" LT-32M385

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Телевизор JVC 32&quot; LT-32M385
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 970 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 365749
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Телевизор JVC 32" LT-32M385
10 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор JVC 32" LT-32M385



Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, см
60х50х12
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор JVC 32" LT-32M385

Телевизор LED JVC LT32M385 с диагональю экрана 32 (81 см) может быть установлен как на подставку, так и на стене с помощью креплений VESA. Матрица с яркостью 300 Кд/м? и контрастностью 4000:1 имеет разрешение экрана HD. Телевизор оснащен антенным входом, коаксиальным и композитным, также есть порты HDMI и USB.

Отзывы о товаре Телевизор JVC 32" LT-32M385




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Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор LED JVC LT32M385 с диагональю экрана 32 (81 см) может быть установлен как на подставку, так и на стене с помощью креплений VESA. Матрица с яркостью 300 Кд/м? и контрастностью 4000:1 имеет разрешение экрана HD. Телевизор оснащен антенным входом, коаксиальным и композитным, также есть порты HDMI и USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор JVC 32" LT-32M385 - по цене 10970 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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