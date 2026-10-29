Телевизор JVC 32" LT-32M385
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 970 руб.
В наличии
Код товара: 365749
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Аксессуары для Телевизор JVC 32" LT-32M385
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В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
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В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
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В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х50х12
Вес, кг.
5
Описание товара Телевизор JVC 32" LT-32M385
Телевизор LED JVC LT32M385 с диагональю экрана 32 (81 см) может быть установлен как на подставку, так и на стене с помощью креплений VESA. Матрица с яркостью 300 Кд/м? и контрастностью 4000:1 имеет разрешение экрана HD. Телевизор оснащен антенным входом, коаксиальным и композитным, также есть порты HDMI и USB.
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Телевизор LED JVC LT32M385 с диагональю экрана 32 (81 см) может быть установлен как на подставку, так и на стене с помощью креплений VESA. Матрица с яркостью 300 Кд/м? и контрастностью 4000:1 имеет разрешение экрана HD. Телевизор оснащен антенным входом, коаксиальным и композитным, также есть порты HDMI и USB.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор JVC 32" LT-32M385 - по цене 10970 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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