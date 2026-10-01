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Телевизор ASANO 32" DLED HD SALUT SMART 32LH5010T купить с доставкой в Москве
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Телевизор ASANO 32" DLED HD SALUT SMART 32LH5010T

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Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 1
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 2
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 3
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 4
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 5
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 6
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 7
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 8
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 9
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 1
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 2
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 3
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 4
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 5
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 6
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 7
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 8
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 9
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 580 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750704
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор ASANO 32" DLED HD SALUT SMART 32LH5010T
12 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный вход (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор ASANO 32" DLED HD SALUT SMART 32LH5010T

? Телевизор ASANO 32LH5010T — это идеальное решение для тех, кто ищет качественный и недорогой телевизор с функциями Smart TV. Его диагональ экрана в 31.5 дюйма и разрешение 1366x768 обеспечивают яркое и четкое изображение, что делает просмотр фильмов и передач особенно приятным. ? Удобное управление голосом с помощью пульта с микрофоном позволяет легко находить нужный контент, не отвлекаясь от просмотра. А благодаря поддержке Bluetooth и Wi-Fi, вы сможете подключать различные устройства и наслаждаться любимыми приложениями. ? Телевизор оснащен множеством портов, включая 3 HDMI и 2 USB, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли и флешки. Также предусмотрены композитный вход и выход на наушники, что делает его универсальным для использования в любых условиях. ?? Система Android 11 и платформа Салют ТВ обеспечивают доступ к множеству приложений и сервисов, что делает ваш телевизор настоящим мультимедийным центром. ? Компактные размеры и легкий вес (всего 4 кг) позволяют легко разместить телевизор в любом уголке вашего дома, будь то кухня или дача. Прямая подсветка (Direct LED) гарантирует равномерное освещение экрана и высокое качество изображения. ? Не упустите возможность сделать ваш досуг более увлекательным с телевизором ASANO 32LH5010T!

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 32" DLED HD SALUT SMART 32LH5010T




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Характеристики
Бренд
Asano
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, композитный вход (видео)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Описание
? Телевизор ASANO 32LH5010T — это идеальное решение для тех, кто ищет качественный и недорогой телевизор с функциями Smart TV. Его диагональ экрана в 31.5 дюйма и разрешение 1366x768 обеспечивают яркое и четкое изображение, что делает просмотр фильмов и передач особенно приятным. ? Удобное управление голосом с помощью пульта с микрофоном позволяет легко находить нужный контент, не отвлекаясь от просмотра. А благодаря поддержке Bluetooth и Wi-Fi, вы сможете подключать различные устройства и наслаждаться любимыми приложениями. ? Телевизор оснащен множеством портов, включая 3 HDMI и 2 USB, что позволяет подключать различные устройства, такие как игровые консоли и флешки. Также предусмотрены композитный вход и выход на наушники, что делает его универсальным для использования в любых условиях. ?? Система Android 11 и платформа Салют ТВ обеспечивают доступ к множеству приложений и сервисов, что делает ваш телевизор настоящим мультимедийным центром. ? Компактные размеры и легкий вес (всего 4 кг) позволяют легко разместить телевизор в любом уголке вашего дома, будь то кухня или дача. Прямая подсветка (Direct LED) гарантирует равномерное освещение экрана и высокое качество изображения. ? Не упустите возможность сделать ваш досуг более увлекательным с телевизором ASANO 32LH5010T!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 32" DLED HD SALUT SMART 32LH5010T - по цене 12580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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