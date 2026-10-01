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Телевизор LEFF 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T купить с доставкой в Москве
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Телевизор LEFF 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T

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Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T - фото 1
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T - фото 2
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T - фото 3
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T - фото 4
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T - фото 5
Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T - фото 1
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T - фото 2
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T - фото 3
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T - фото 4
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T - фото 5
  • Телевизор LEFF 32&quot; DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 250 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор LEFF 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T
12 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2), антенный вход, композитный AV, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор LEFF 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T

? LED-телевизор Leff 32H691T — Smart TV с HD-экраном и голосовым управлением Leff 32H691T — это умный телевизор с диагональю 31,5 дюйма, работающий на базе операционной системы Салют ТВ. Он предлагает удобное управление, поддержку голосовых команд и интеграцию в экосистему умного дома, делая просмотр ТВ ещё комфортнее. ? Яркое изображение и чистый звук HD-разрешение обеспечивает четкую и насыщенную картинку, идеально подходящую для повседневного просмотра. Акустическая система мощностью 14 Вт с поддержкой Dolby Digital гарантирует громкое и качественное звучание без искажений. ? Полноценный Smart-функционал Телевизор поддерживает голосовое управление через ассистента Салют, а также может быть встроен в систему умного дома для управления другими устройствами. ? Дополнительные возможности Родительский контроль — для ограничения доступа к нежелательному контенту Таймер сна — автоматическое выключение по заданному времени Управление несколькими устройствами с одного пульта — для удобства в быту ? Leff 32H691T — это функциональный и доступный Smart TV, идеально подходящий для кухни, спальни или детской комнаты. Он сочетает в себе качественное изображение, хороший звук и интеллектуальные функции управления.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
LEFF
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (2), антенный вход, композитный AV, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Описание
? LED-телевизор Leff 32H691T — Smart TV с HD-экраном и голосовым управлением Leff 32H691T — это умный телевизор с диагональю 31,5 дюйма, работающий на базе операционной системы Салют ТВ. Он предлагает удобное управление, поддержку голосовых команд и интеграцию в экосистему умного дома, делая просмотр ТВ ещё комфортнее. ? Яркое изображение и чистый звук HD-разрешение обеспечивает четкую и насыщенную картинку, идеально подходящую для повседневного просмотра. Акустическая система мощностью 14 Вт с поддержкой Dolby Digital гарантирует громкое и качественное звучание без искажений. ? Полноценный Smart-функционал Телевизор поддерживает голосовое управление через ассистента Салют, а также может быть встроен в систему умного дома для управления другими устройствами. ? Дополнительные возможности Родительский контроль — для ограничения доступа к нежелательному контенту Таймер сна — автоматическое выключение по заданному времени Управление несколькими устройствами с одного пульта — для удобства в быту ? Leff 32H691T — это функциональный и доступный Smart TV, идеально подходящий для кухни, спальни или детской комнаты. Он сочетает в себе качественное изображение, хороший звук и интеллектуальные функции управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 32" DLED HD WHITE SALUT SMART 32H691T – стоимость товара 12250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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