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Телевизор JVC LT-32M395S купить с доставкой в Москве
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Телевизор JVC LT-32M395S

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Телевизор JVC LT-32M395S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 473991
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Телевизор JVC LT-32M395S
11 270 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор JVC LT-32M395S



Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х45х8
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор JVC LT-32M395S

Смотреть фильмы и передачи на ярком 32-дюймовом (81 см) экране — настоящее удовольствие! JVC LT-32M395S подарит сказочную цветопередачу и эффектный контраст. Изображение будет четким с проработкой всех деталей благодаря хорошему разрешению 720p HD. Прибор оснащен стандартом DVB-T2: вам будет доступно множество цифровых телеканалов с умопомрачительной картинкой. А для просмотра вам даже не понадобится дополнительная приставка. USB вход даст возможность воспроизводить кино со смартфона, планшетного компьютера, флешки или жесткого диска. Кроме того, JVC LT-32M395S поддерживает функцию записи на USB-носитель, и вы не пропустите серию любимого шоу.

Отзывы о товаре Телевизор JVC LT-32M395S




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Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
Смотреть фильмы и передачи на ярком 32-дюймовом (81 см) экране — настоящее удовольствие! JVC LT-32M395S подарит сказочную цветопередачу и эффектный контраст. Изображение будет четким с проработкой всех деталей благодаря хорошему разрешению 720p HD. Прибор оснащен стандартом DVB-T2: вам будет доступно множество цифровых телеканалов с умопомрачительной картинкой. А для просмотра вам даже не понадобится дополнительная приставка. USB вход даст возможность воспроизводить кино со смартфона, планшетного компьютера, флешки или жесткого диска. Кроме того, JVC LT-32M395S поддерживает функцию записи на USB-носитель, и вы не пропустите серию любимого шоу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор JVC LT-32M395S - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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