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Телевизор ASANO 32" DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T купить с доставкой в Москве
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Телевизор ASANO 32" DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T

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Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 1
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 2
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 3
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 4
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 5
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 6
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 7
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 8
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 9
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 10
Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 1
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 2
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 3
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 4
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 5
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 6
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 7
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 8
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 9
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 10
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 470 руб. 
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В наличии
Код товара: 750702
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор ASANO 32" DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T
12 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки AAA x 2 шт., документация, опоры 2 шт, пульт, саморезы крепления опоры 2 шт, список АСЦ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор ASANO 32" DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T

? Погрузитесь в мир развлечений с телевизором ASANO 32LH5000T! Этот Smart TV с диагональю 32 дюйма идеально подходит для кухни или дачи, обеспечивая доступ к любимым приложениям и контенту. ? Благодаря поддержке различных ТВ-тюнеров, включая DVB-C, DVB-T и DVB-T2, вы сможете наслаждаться качественным изображением и разнообразием каналов. Разрешение 1366x768 (HD) и технология подсветки Direct LED обеспечивают яркие и четкие картинки. ? С мощностью звуковой системы 14 Вт и возможностью подключения наушников, вы сможете наслаждаться любимыми фильмами и музыкой в отличном качестве звука. А наличие нескольких HDMI и USB портов позволяет легко подключать дополнительные устройства. ? Удобный безрамочный дизайн и компактные размеры делают этот телевизор отличным выбором для ограниченного пространства. Легкость установки с креплением VESA 200x100 и возможность подключения к Wi-Fi обеспечивают максимальное удобство.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 32" DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T




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Характеристики
Бренд
Asano
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки AAA x 2 шт., документация, опоры 2 шт, пульт, саморезы крепления опоры 2 шт, список АСЦ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Описание
? Погрузитесь в мир развлечений с телевизором ASANO 32LH5000T! Этот Smart TV с диагональю 32 дюйма идеально подходит для кухни или дачи, обеспечивая доступ к любимым приложениям и контенту. ? Благодаря поддержке различных ТВ-тюнеров, включая DVB-C, DVB-T и DVB-T2, вы сможете наслаждаться качественным изображением и разнообразием каналов. Разрешение 1366x768 (HD) и технология подсветки Direct LED обеспечивают яркие и четкие картинки. ? С мощностью звуковой системы 14 Вт и возможностью подключения наушников, вы сможете наслаждаться любимыми фильмами и музыкой в отличном качестве звука. А наличие нескольких HDMI и USB портов позволяет легко подключать дополнительные устройства. ? Удобный безрамочный дизайн и компактные размеры делают этот телевизор отличным выбором для ограниченного пространства. Легкость установки с креплением VESA 200x100 и возможность подключения к Wi-Fi обеспечивают максимальное удобство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 32" DLED HD FAMILY SMART 32LH5000T - данный товар вы можете купить по цене 12470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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