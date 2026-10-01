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Телевизор ASANO 32" DLED HD FAMILY SMART 32LH7020T купить с доставкой в Москве
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Телевизор ASANO 32" DLED HD FAMILY SMART 32LH7020T

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Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH7020T - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH7020T - фото 1
  • Телевизор ASANO 32&quot; DLED HD FAMILY SMART 32LH7020T - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 580 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750703
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор ASANO 32" DLED HD FAMILY SMART 32LH7020T
12 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asano
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х50х10
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор ASANO 32" DLED HD FAMILY SMART 32LH7020T

Телевизор Asano с диагональю 32 дюйма подойдёт для комнаты, где хочется смотреть любимые передачи и фильмы на большом экране, не выбирая модель с внушительной диагональю. Разрешение 1366?768 и стандарт HD 720p обеспечивают чёткое изображение, а технология Direct LED и частота обновления 60 Гц делают просмотр комфортным. С Android TV и поддержкой Smart TV легко пользоваться возможностями смарт-телевизора. Подключение по Wi-Fi и Bluetooth расширяет варианты взаимодействия с другими устройствами, а три разъёма HDMI позволяют подключать несколько совместимых источников сигнала.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO 32" DLED HD FAMILY SMART 32LH7020T




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Характеристики
Бренд
Asano
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Asano с диагональю 32 дюйма подойдёт для комнаты, где хочется смотреть любимые передачи и фильмы на большом экране, не выбирая модель с внушительной диагональю. Разрешение 1366?768 и стандарт HD 720p обеспечивают чёткое изображение, а технология Direct LED и частота обновления 60 Гц делают просмотр комфортным. С Android TV и поддержкой Smart TV легко пользоваться возможностями смарт-телевизора. Подключение по Wi-Fi и Bluetooth расширяет варианты взаимодействия с другими устройствами, а три разъёма HDMI позволяют подключать несколько совместимых источников сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO 32" DLED HD FAMILY SMART 32LH7020T - стоимость товара 12580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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