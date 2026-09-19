Чайник электрический Supra KES-1845S
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Supra KES-1845S
Стильный электрический чайник SUPRA KES-1845S из нержавеющий стали красивого медного цвета станет оригинальным украшением вашей кухни и прекрасным подарком друзьям и родственникам на любой праздник или новоселье. Чайник прост в управлении и имеет оптимальный набор характеристик. Объем 1,8 литра и мощность 1500 Вт позволяют быстро вскипятить воду на всю семью, а благодаря вращающейся на 360 градусов подставке, можно повернуть носик чайника в удобное положение. В основании чайника имеется отсек для шнура, с помощью которого вы можете оставить шнур того размера, который нужен именно на вашей кухне. Большая эргономичная ручка выполнена с учетом анатомического строения ладони.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри
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