Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
20
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
0.7
Количество скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459376
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
20
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.7
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1.8
Комплектация
соковыжималка, 2 шт. конусообразных насадок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
1.07
Описание товара Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02
Scarlett SC-JE50C02 — это современная соковыжималка шнекового типа. Она позволяет получить сок холодного отжима из разных овощей и фруктов. Процесс выполняется медленно. Плоды сжимаются и пропускаются через фильтр, выполненный из тритана. Этот материал не дает окислиться соку, сохраняет его вкус, а также все полезные компоненты в составе, кроме того, он имеет долгий срок службы и не впитывает запахи. Чтобы воспользоваться соковыжималкой, нужно нажать всего одну кнопку. В комплекте идут контейнеры для сока и жмыха.
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Бренд
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
20
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.7
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Длина шнура
1.8
Комплектация
соковыжималка, 2 шт. конусообразных насадок
Страна производитель
Китай
Scarlett SC-JE50C02 — это современная соковыжималка шнекового типа. Она позволяет получить сок холодного отжима из разных овощей и фруктов. Процесс выполняется медленно. Плоды сжимаются и пропускаются через фильтр, выполненный из тритана. Этот материал не дает окислиться соку, сохраняет его вкус, а также все полезные компоненты в составе, кроме того, он имеет долгий срок службы и не впитывает запахи. Чтобы воспользоваться соковыжималкой, нужно нажать всего одну кнопку. В комплекте идут контейнеры для сока и жмыха.
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