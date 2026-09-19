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Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02

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Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 1
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 2
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 3
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 4
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 5
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 6
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 7
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 8
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 9
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 10
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 11
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 12
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 13
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 14
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 15
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 16
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 17
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 18
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 19
Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
20
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
0.7
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 1
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 2
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 3
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 4
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 5
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 6
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 7
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 8
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 9
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 10
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 11
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 12
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 13
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 14
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 15
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 16
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 17
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 18
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 19
  • Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459376
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
20
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.7
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1.8
Комплектация
соковыжималка, 2 шт. конусообразных насадок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
1.07

Описание товара Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02

Scarlett SC-JE50C02 — это современная соковыжималка шнекового типа. Она позволяет получить сок холодного отжима из разных овощей и фруктов. Процесс выполняется медленно. Плоды сжимаются и пропускаются через фильтр, выполненный из тритана. Этот материал не дает окислиться соку, сохраняет его вкус, а также все полезные компоненты в составе, кроме того, он имеет долгий срок службы и не впитывает запахи. Чтобы воспользоваться соковыжималкой, нужно нажать всего одну кнопку. В комплекте идут контейнеры для сока и жмыха.

Отзывы о товаре Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C02




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
20
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.7
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Длина шнура
1.8
Комплектация
соковыжималка, 2 шт. конусообразных насадок
Страна производитель
Китай
Описание
Scarlett SC-JE50C02 — это современная соковыжималка шнекового типа. Она позволяет получить сок холодного отжима из разных овощей и фруктов. Процесс выполняется медленно. Плоды сжимаются и пропускаются через фильтр, выполненный из тритана. Этот материал не дает окислиться соку, сохраняет его вкус, а также все полезные компоненты в составе, кроме того, он имеет долгий срок службы и не впитывает запахи. Чтобы воспользоваться соковыжималкой, нужно нажать всего одну кнопку. В комплекте идут контейнеры для сока и жмыха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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