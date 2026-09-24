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Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB

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Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 5
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 6
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 7
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 8
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 9
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 10
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 11
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
1
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 5
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 6
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 7
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 8
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 9
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 10
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 11
  • Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705617
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB
4 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Комплектация
крышка
Габариты (ШхВхГ)
17x17x31 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х20х20
Вес, кг.
2

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB

Дизайн Bosch: сочетание элегантности и новизныПрактичный пресс для цитрусовых 2-в-1: сок отжимается в элегантный кувшин, в котором его можно подавать к столу.Универсальный конус для крупных и мелких фруктов, вращающийся в обе стороны для максимального отжима сока.Автоматическое включение при нажатии на конус.Благодаря отсутствию в пластике вредных для здоровья BPA-компонентов (бисфенол А), безопасность при приготовлении пищи гарантирована.Съемные части пригодны для мытья в посудомоечной машине.Цитрус-пресс 2-в-1 - готовьте и подавайте сок в одном графинеПолезный цитрус-пресс 2-в-1. Приготовив сок его можно подавать прямо к столу в стильном графине, в котором и готовили сок.Универсальный конус пресса для крупных и мелких плодовУниверсальная конус пресса специально разработан как для маленьких, так и для крупных цитрусовых. Теперь Вы можете выдавить последнюю каплю сока благодаря движению конуса в разные стороны.Простое и легкое приготовление соков с автоматическим запускомПресс автоматически запускается при нажатии любым фруктом на конус пресса. Вам не нужно больше нажимать никаких кнопок.Простой уход без дополнительных усилийСъемные детали пригодны для мытья в посудомоечной машине, что обеспечивает легкую и простую уборку после использования.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Комплектация
крышка
Габариты (ШхВхГ)
17x17x31 см
Страна производитель
Китай
Описание
Дизайн Bosch: сочетание элегантности и новизныПрактичный пресс для цитрусовых 2-в-1: сок отжимается в элегантный кувшин, в котором его можно подавать к столу.Универсальный конус для крупных и мелких фруктов, вращающийся в обе стороны для максимального отжима сока.Автоматическое включение при нажатии на конус.Благодаря отсутствию в пластике вредных для здоровья BPA-компонентов (бисфенол А), безопасность при приготовлении пищи гарантирована.Съемные части пригодны для мытья в посудомоечной машине.Цитрус-пресс 2-в-1 - готовьте и подавайте сок в одном графинеПолезный цитрус-пресс 2-в-1. Приготовив сок его можно подавать прямо к столу в стильном графине, в котором и готовили сок.Универсальный конус пресса для крупных и мелких плодовУниверсальная конус пресса специально разработан как для маленьких, так и для крупных цитрусовых. Теперь Вы можете выдавить последнюю каплю сока благодаря движению конуса в разные стороны.Простое и легкое приготовление соков с автоматическим запускомПресс автоматически запускается при нажатии любым фруктом на конус пресса. Вам не нужно больше нажимать никаких кнопок.Простой уход без дополнительных усилийСъемные детали пригодны для мытья в посудомоечной машине, что обеспечивает легкую и простую уборку после использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB - стоимость товара 4110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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