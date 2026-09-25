Уцененный товар Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние, 737524
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Цвет
черный
Объем емкости для сока, л
1
Количество скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%2 880 руб. 4 110 руб.
В наличии
Код товара: 737524
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Загружаем...
2 880 руб. -30%
4 110 руб.
- Гарантия производителя: 3 месяца
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Комплектация
крышка
Габариты (ШхВхГ)
17x17x31 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х20х20
Вес, кг.
2
Описание товара Уцененный товар Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние
Причина уценки: демо версия, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, соковыжималка, крышка 2шт
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Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
40
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Комплектация
крышка
Габариты (ШхВхГ)
17x17x31 см
Страна производитель
Китай
Причина уценки: демо версия, потертости на корпусе Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, соковыжималка, крышка 2шт
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Уцененный товар Соковыжималка для цитрусовых Bosch MCP72GPB хорошее состояние – стоимость товара 2880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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