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Соковыжималка Zelmer ZJE4800 купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка Zelmer ZJE4800

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Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 1
Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 2
Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 3
Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 4
Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 5
Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 6
Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
0.4
Число скоростей
2
  • Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 1
  • Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 2
  • Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 3
  • Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 4
  • Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 5
  • Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 6
  • Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586274
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Соковыжималка Zelmer ZJE4800
4 960 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Соковыжималки
Дополнительный цвет
нескользящие ножки
Защитные функции
защита от перегрузки
Материал сетчатого фильтра
нержавеющая сталь
Основной цвет
серый, черный
Страна производства
Китай
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
серебристый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.4
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
2
Диаметр круглой горловины, мм
6,5 см
Комплектация
соковыжималка, бутылка для сока из тритана
Габариты (ШхВхГ)
34.8х24х31.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х56х42
Вес, кг.
3.2

Описание товара Соковыжималка Zelmer ZJE4800

Если вы любите свежевыжатые соки, вам обязательно понравится соковыжималка центробежная ZELMER ZJE4800 800 Вт и двумя скоростями. Благодаря большому загрузочному отверстию диаметром до 65 мм вам не придется резать фрукты и овощи на более мелкие кусочки — в него поместится даже целая свекла или яблоко. Сито из нержавеющей стали легко справится с более твердыми фруктами, а функция Anti-Drip предотвратит капание. Бутылка для воды из тритана, входящая в комплект, позволит вам взять сок на работу или в школу. Позаботьтесь о своем здоровье с надежной соковыжималкой Zelmer!

Отзывы о товаре Соковыжималка Zelmer ZJE4800




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Соковыжималки
Дополнительный цвет
нескользящие ножки
Защитные функции
защита от перегрузки
Материал сетчатого фильтра
нержавеющая сталь
Основной цвет
серый, черный
Страна производства
Китай
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
серебристый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Развернуть
Объем емкости для сока, л
0.4
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
2
Диаметр круглой горловины, мм
6,5 см
Комплектация
соковыжималка, бутылка для сока из тритана
Габариты (ШхВхГ)
34.8х24х31.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы любите свежевыжатые соки, вам обязательно понравится соковыжималка центробежная ZELMER ZJE4800 800 Вт и двумя скоростями. Благодаря большому загрузочному отверстию диаметром до 65 мм вам не придется резать фрукты и овощи на более мелкие кусочки — в него поместится даже целая свекла или яблоко. Сито из нержавеющей стали легко справится с более твердыми фруктами, а функция Anti-Drip предотвратит капание. Бутылка для воды из тритана, входящая в комплект, позволит вам взять сок на работу или в школу. Позаботьтесь о своем здоровье с надежной соковыжималкой Zelmer!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4960 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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