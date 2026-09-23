Соковыжималка Zelmer ZJE4800
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
0.4
Число скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб.
В наличии
Код товара: 586274
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4 960 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Дополнительный цвет
нескользящие ножки
Защитные функции
защита от перегрузки
Материал сетчатого фильтра
нержавеющая сталь
Основной цвет
серый, черный
Страна производства
Китай
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
серебристый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.4
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
2
Диаметр круглой горловины, мм
6,5 см
Комплектация
соковыжималка, бутылка для сока из тритана
Габариты (ШхВхГ)
34.8х24х31.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х56х42
Вес, кг.
3.2
Описание товара Соковыжималка Zelmer ZJE4800
Если вы любите свежевыжатые соки, вам обязательно понравится соковыжималка центробежная ZELMER ZJE4800 800 Вт и двумя скоростями. Благодаря большому загрузочному отверстию диаметром до 65 мм вам не придется резать фрукты и овощи на более мелкие кусочки — в него поместится даже целая свекла или яблоко. Сито из нержавеющей стали легко справится с более твердыми фруктами, а функция Anti-Drip предотвратит капание. Бутылка для воды из тритана, входящая в комплект, позволит вам взять сок на работу или в школу. Позаботьтесь о своем здоровье с надежной соковыжималкой Zelmer!
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Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Дополнительный цвет
нескользящие ножки
Защитные функции
защита от перегрузки
Материал сетчатого фильтра
нержавеющая сталь
Основной цвет
серый, черный
Страна производства
Китай
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность, Вт
800
Цвет
серебристый, черный
Система прямой подачи сока
Да
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Объем емкости для сока, л
0.4
Количество температурных режимов
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
2
Диаметр круглой горловины, мм
6,5 см
Комплектация
соковыжималка, бутылка для сока из тритана
Габариты (ШхВхГ)
34.8х24х31.5 см
Страна производитель
Китай
Если вы любите свежевыжатые соки, вам обязательно понравится соковыжималка центробежная ZELMER ZJE4800 800 Вт и двумя скоростями. Благодаря большому загрузочному отверстию диаметром до 65 мм вам не придется резать фрукты и овощи на более мелкие кусочки — в него поместится даже целая свекла или яблоко. Сито из нержавеющей стали легко справится с более твердыми фруктами, а функция Anti-Drip предотвратит капание. Бутылка для воды из тритана, входящая в комплект, позволит вам взять сок на работу или в школу. Позаботьтесь о своем здоровье с надежной соковыжималкой Zelmer!
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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Соковыжималка Zelmer ZJE4800 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4960 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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