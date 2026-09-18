Соковыжималка Bosch MES25A0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, черный
Объем емкости для сока, л
1.25
Количество скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199662
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1.25
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Длина шнура
1
Комплектация
щеточка для чистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х35х25
Вес, кг.
5.3
Описание товара Соковыжималка Bosch MES25A0
Тип центробежная/ Резервуар для сока стакан/ Система прямой подачи сока есть/ Сбор мякоти автоматический выброс мякоти/ Мощность 700 Вт/ Материал корпуса пластик/ Материал сетки центрифуги нерж. сталь
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1.25
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Развернуть
Длина шнура
1
Комплектация
щеточка для чистки
Страна производитель
Китай
Тип центробежная/ Резервуар для сока стакан/ Система прямой подачи сока есть/ Сбор мякоти автоматический выброс мякоти/ Мощность 700 Вт/ Материал корпуса пластик/ Материал сетки центрифуги нерж. сталь
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Соковыжималка Bosch MES25A0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Соковыжималка Bosch MES25A0