Соковыжималка Ariete 413 Capri (00C04130CAR0)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
85
Цвет
рисунок
Объем емкости для сока, л
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714033
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Характеристики
Бренд
Основной цвет
рисунок
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
85
Цвет
рисунок
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.5
Длина шнура
0.8
Комплектация
конусная насадка х 2 шт., фильтр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х24
Вес, кг.
3.36
Описание товара Соковыжималка Ariete 413 Capri (00C04130CAR0)
Соковыжималка Ariete 413 Capri (00C04130CAR0)
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Бренд
Основной цвет
рисунок
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
85
Цвет
рисунок
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.5
Длина шнура
0.8
Комплектация
конусная насадка х 2 шт., фильтр
Страна производитель
Китай
Соковыжималка Ariete 413 Capri (00C04130CAR0)
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Соковыжималка Ariete 413 Capri (00C04130CAR0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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