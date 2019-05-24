Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1108
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
160
Цвет
серебристый
Объем емкости для сока, л
0.75
Количество скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб.
В наличии
Код товара: 182872
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 190 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
160
Цвет
серебристый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.75
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
118
Длина шнура
1.16
Комплектация
соковыжималка; руководство по эксплуатации; контейнер для мякоти
Габариты (ШхВхГ)
25.5x18.2x27.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х21
Вес, кг.
2.6
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1108
Видеообзор на Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1108
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
160
Цвет
серебристый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.75
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
118
Длина шнура
1.16
Комплектация
соковыжималка; руководство по эксплуатации; контейнер для мякоти
Габариты (ШхВхГ)
25.5x18.2x27.1 см
Страна производитель
Китай
Видеообзор на Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1108
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Кулеры для воды, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Достоинства:
- металлический корпус.
- наличие ручки
- всё разбирается, так что удобно мыть
- тихая, но мощная
- довольно компактная
- очень стильная
Недостатки:
- отсутствие крышки
Комментарий:
Очень достойная соковыжималка. Опыт использования больше месяца. Пользуемся практически каждый день. Наличие ручки - большой плюс, рука совсем не устаёт. Для того, чтобы выдавить 4 стакана сока по 200 мл уходит всего 8-10 минут.
Моется очень легко, всё можно снять, и даже резиновую накладку на ручке, если уж сильно её запачкали. Обязательно протирайте саму соковыжималку после использования, и она будет всегда блестеть.
Из недостатков: было бы неплохо, если бы была какая-то крышка, чтобы пыль не попадала на решётку (не знаю как правильно называется), через которую протекает сок, когда соковыжималка отдыхает между использованием.
Сейчас это решается либо убираеним её в шкаф, либо можно просто прикрыть маленьким полотенчиком.
Достоинства:
Выглядит и ощущается вещью. Металлический корпус. Очень тихая в работе и в то же время мощная, прошлая соковыжималка была 25 ватт - останавливалась постоянно. Удобно то, что и "трёшь" и давишь одновременно. Легко мыть, удобно реализована чаша для сока, можно сразу в стакан набирать сок, можно закрыть ее и набирать в чашу.
Недостатки:
не обнаружил
Достоинства:
Отличная соковыжималка! Купила пару месяцев назад, проблем не наблюдалось. Выглядит стильно) все снимается и моется, так что с этим без проблем) очень удобно, что не надо держать апельсин руками:))
Недостатки:
Сначала казалось, что сама ручка на которую надо давить шатается, но потом поняла, что это скорее для дела, чтобы лучше прорабатывалось))
Достоинства:
Отличная соковыжималка, мощнее чем многие на рынке, работала сколько надо, на три стакана хватало) мыть довольно просто
Кроме функциональности, надо отметить, что выглядит она отлично:))
Недостатки:
Немного низко находится штука из которой льется сок, можно ставить только невысокие стаканы
Достоинства:
Симпатичная. Мощная. Удобная. Легко чиститься. Тихая. Достаточно компактная.
Комментарий:
Отличная соковыжималка. Симпатичная, устойчивая, мощная (160 Вт). Имеет съемную крышку конуса, также легко снимается сам конус, фильтр и лоток для сока, поэтому все легко моется. Длина провода около 115 см. При этом сок может собираться в сам лоток для сока объемом 0,75 л, либо если открыть носик, то сок сразу будет выливаться в стакан - это очень удобно, не нужна отдельная тара для сока, и также сразу видно когда плод полностью выжат. Время выжимания одной половинки апельсина — ококоло 15 секунд. Выжимает очень хорошо, апельсин, если не сухой, остаётся почти пустой. В общем я довольна, рекомендую.
Мой заказ № kftmsk77104. Заказывала из Москвы, привезли быстро в пункт самовывоза, рядом с домом.
Достоинства:
Купили уже третью соковыжималку для цитрусовых, пока данный товар лучше всех по качеству, особенно удобно, что есть ручка, и не нужно давить на апельсин, соответственно, меньше уходит сил, и не такая вибрация. Также есть присоски, соковыжималку можно подвинуть, однако нужно приложить усилия, чтобы поднять - это предотвращает от "хождения по столу" в процессе приготовления. Удобно мыть
Недостатки:
Нет возможности готовить непрерывно, тк как есть защита от перегрева, однако это спасает от поломки
Комментарий:
Надеемся на долгий срок службы
Купить Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1108 - по цене 5190 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1108
Достоинства:
- металлический корпус.
- наличие ручки
- всё разбирается, так что удобно мыть
- тихая, но мощная
- довольно компактная
- очень стильная
Недостатки:
- отсутствие крышки
Комментарий:
Очень достойная соковыжималка. Опыт использования больше месяца. Пользуемся практически каждый день. Наличие ручки - большой плюс, рука совсем не устаёт. Для того, чтобы выдавить 4 стакана сока по 200 мл уходит всего 8-10 минут.
Моется очень легко, всё можно снять, и даже резиновую накладку на ручке, если уж сильно её запачкали. Обязательно протирайте саму соковыжималку после использования, и она будет всегда блестеть.
Из недостатков: было бы неплохо, если бы была какая-то крышка, чтобы пыль не попадала на решётку (не знаю как правильно называется), через которую протекает сок, когда соковыжималка отдыхает между использованием.
Сейчас это решается либо убираеним её в шкаф, либо можно просто прикрыть маленьким полотенчиком.
Достоинства:
Выглядит и ощущается вещью. Металлический корпус. Очень тихая в работе и в то же время мощная, прошлая соковыжималка была 25 ватт - останавливалась постоянно. Удобно то, что и "трёшь" и давишь одновременно. Легко мыть, удобно реализована чаша для сока, можно сразу в стакан набирать сок, можно закрыть ее и набирать в чашу.
Недостатки:
не обнаружил
Достоинства:
Отличная соковыжималка! Купила пару месяцев назад, проблем не наблюдалось. Выглядит стильно) все снимается и моется, так что с этим без проблем) очень удобно, что не надо держать апельсин руками:))
Недостатки:
Сначала казалось, что сама ручка на которую надо давить шатается, но потом поняла, что это скорее для дела, чтобы лучше прорабатывалось))
Достоинства:
Отличная соковыжималка, мощнее чем многие на рынке, работала сколько надо, на три стакана хватало) мыть довольно просто
Кроме функциональности, надо отметить, что выглядит она отлично:))
Недостатки:
Немного низко находится штука из которой льется сок, можно ставить только невысокие стаканы
Достоинства:
Симпатичная. Мощная. Удобная. Легко чиститься. Тихая. Достаточно компактная.
Комментарий:
Отличная соковыжималка. Симпатичная, устойчивая, мощная (160 Вт). Имеет съемную крышку конуса, также легко снимается сам конус, фильтр и лоток для сока, поэтому все легко моется. Длина провода около 115 см. При этом сок может собираться в сам лоток для сока объемом 0,75 л, либо если открыть носик, то сок сразу будет выливаться в стакан - это очень удобно, не нужна отдельная тара для сока, и также сразу видно когда плод полностью выжат. Время выжимания одной половинки апельсина — ококоло 15 секунд. Выжимает очень хорошо, апельсин, если не сухой, остаётся почти пустой. В общем я довольна, рекомендую.
Мой заказ № kftmsk77104. Заказывала из Москвы, привезли быстро в пункт самовывоза, рядом с домом.
Достоинства:
Купили уже третью соковыжималку для цитрусовых, пока данный товар лучше всех по качеству, особенно удобно, что есть ручка, и не нужно давить на апельсин, соответственно, меньше уходит сил, и не такая вибрация. Также есть присоски, соковыжималку можно подвинуть, однако нужно приложить усилия, чтобы поднять - это предотвращает от "хождения по столу" в процессе приготовления. Удобно мыть
Недостатки:
Нет возможности готовить непрерывно, тк как есть защита от перегрева, однако это спасает от поломки
Комментарий:
Надеемся на долгий срок службы