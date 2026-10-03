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Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый

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Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 5
Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 6
Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 7
Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
0.7
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 5
  • Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 6
  • Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 7
  • Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641868
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.7
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
0
Длина шнура
0.8
Комплектация
соковыжималка, гарантийный талон, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
19.5x14.5x21 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х16
Вес, кг.
4.5

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый

Соковыжималка КТ-1148 предназначена для отжима сока из плодов цитрусовых: лимонов, грейпфрутов, апельсинов, лаймов. Она автоматическая и для неё не требуется очищать цитрусы от корки, их необходимо лишь предварительно разрезать пополам поперёк долек. В комплекте с соковыжималкой идут большой и маленький конусы. Конусы изготовлены из качественного пищевого пластика и отлично переносят нагрузку. Маленький подойдёт для лайма, лимонов, а большой - для апельсинов и грейпфрутов.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Kitfort КТ-1148-1 бело-желтый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
нет
Объем емкости для сока, л
0.7
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
0
Длина шнура
0.8
Развернуть
Комплектация
соковыжималка, гарантийный талон, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
19.5x14.5x21 см
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка КТ-1148 предназначена для отжима сока из плодов цитрусовых: лимонов, грейпфрутов, апельсинов, лаймов. Она автоматическая и для неё не требуется очищать цитрусы от корки, их необходимо лишь предварительно разрезать пополам поперёк долек. В комплекте с соковыжималкой идут большой и маленький конусы. Конусы изготовлены из качественного пищевого пластика и отлично переносят нагрузку. Маленький подойдёт для лайма, лимонов, а большой - для апельсинов и грейпфрутов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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