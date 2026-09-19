Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C08 25Вт красный/белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
красный
Объем емкости для сока, л
1.2
Количество скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366279
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
красный
Объем емкости для сока, л
1.2
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
0.8
Комплектация
количество конусных насадок: 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х19
Вес, г.
883
Описание товара Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C08 25Вт красный/белый
Соковыжималка для цитрусовых мощностью: 25 Вт. Включение: нажатием на конус. Емкость для сока: 1.2 л. Материал корпуса: пластик. Регулировка количества мякоти. 2 насадки для разных видов цитрусовых. Крышка для защиты конусов от пыли. Прорезиненные ножки. Размеры: 23x19x14 см. Вес: 0.7 кг. Цвет: красный.
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Бренд
Тип товара
Соковыжималка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
красный
Объем емкости для сока, л
1.2
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
0.8
Развернуть
Комплектация
количество конусных насадок: 2
Страна производитель
Китай
Соковыжималка для цитрусовых мощностью: 25 Вт. Включение: нажатием на конус. Емкость для сока: 1.2 л. Материал корпуса: пластик. Регулировка количества мякоти. 2 насадки для разных видов цитрусовых. Крышка для защиты конусов от пыли. Прорезиненные ножки. Размеры: 23x19x14 см. Вес: 0.7 кг. Цвет: красный.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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