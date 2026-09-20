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Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый

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Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 1
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 2
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 3
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 4
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 5
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 6
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 7
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 8
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 9
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 10
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 11
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 12
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 13
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 14
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 15
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 16
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 17
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 18
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 19
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 20
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 21
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 22
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 23
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 24
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 25
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 26
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 27
Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
зеленый
Объем емкости для сока, л
0.4
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 1
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 2
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 3
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 4
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 5
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 6
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 7
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 8
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 9
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 10
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 11
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 12
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 13
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 14
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 15
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 16
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 17
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 18
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 19
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 20
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 21
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 22
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 23
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 24
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 25
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 26
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 27
  • Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583584
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
зеленый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.4
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Максимальная скорость вращения шнека
18000
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х20
Вес, кг.
3.28

Описание товара Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый

Starwind SJ2326 – это инновационная соковыжималка с интуитивным управлением в интересном и ярком дизайне. Мощность прибора достигает 750 Ватт, её вполне хватает, чтобы добывать сок даже из самых плотных овощей и фруктов. Для удобной подачи плодов в нём предусмотрена специальная кругла горловина, а центробежная основа позволяет получать чистый и незамутненный сок с необходимым количеством мякоти. И для неё, и для готового сока в устройстве предусмотрено два резервуара, под мякоть объёмом 1200 мл, под сок – 400 мл. Для обработки плодов разной плотности прибор может работать в двух скоростных режимах и использовать реверс. Для переключения скоростей в устройстве предусмотрен единственный орган управления, вынесенный на лицевую панель, - небольшое механическое колесо. Управляться с Starwind SJ2326 крайне просто, но в комплекте все равно есть исчерпывающая инструкция полностью на русском языке. Сетка соковыжималки выполнена из нержавеющей стали, устойчивой к длительному контакту с влагой. Корпус данной модели изготовлен из специального экологичного пластика, чтобы у готового продукта был натуральный вкус и аромат без каких-либо ненужных примесей. Несмотря на свою высокую мощность Starwind SJ2326 работает с низким уровнем шума около 80 дБ. Эргономичные габариты устройства позволяют использовать его даже там, где места не очень много. Прорезиненные ножки прибора делают так, что он устойчив на любой поверхности. Также Starwind SJ2326 оснащён полезной функцией «капля-стоп», который препятствует появлению пятен под соковыжималкой.

Отзывы о товаре Соковыжималка центробежная Starwind SJ2326 750Вт белый/белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
750
Цвет
зеленый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.4
Импульсный режим
да
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
18000
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Starwind SJ2326 – это инновационная соковыжималка с интуитивным управлением в интересном и ярком дизайне. Мощность прибора достигает 750 Ватт, её вполне хватает, чтобы добывать сок даже из самых плотных овощей и фруктов. Для удобной подачи плодов в нём предусмотрена специальная кругла горловина, а центробежная основа позволяет получать чистый и незамутненный сок с необходимым количеством мякоти. И для неё, и для готового сока в устройстве предусмотрено два резервуара, под мякоть объёмом 1200 мл, под сок – 400 мл. Для обработки плодов разной плотности прибор может работать в двух скоростных режимах и использовать реверс. Для переключения скоростей в устройстве предусмотрен единственный орган управления, вынесенный на лицевую панель, - небольшое механическое колесо. Управляться с Starwind SJ2326 крайне просто, но в комплекте все равно есть исчерпывающая инструкция полностью на русском языке. Сетка соковыжималки выполнена из нержавеющей стали, устойчивой к длительному контакту с влагой. Корпус данной модели изготовлен из специального экологичного пластика, чтобы у готового продукта был натуральный вкус и аромат без каких-либо ненужных примесей. Несмотря на свою высокую мощность Starwind SJ2326 работает с низким уровнем шума около 80 дБ. Эргономичные габариты устройства позволяют использовать его даже там, где места не очень много. Прорезиненные ножки прибора делают так, что он устойчив на любой поверхности. Также Starwind SJ2326 оснащён полезной функцией «капля-стоп», который препятствует появлению пятен под соковыжималкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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