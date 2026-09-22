Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка шнековая BQ J2003 Чёрный-Стальной
Шнековая соковыжималка BQ J2003 обеспечивает эффективный отжим соков из фруктов, овощей, ягод, корнеплодов и зелени с сохранением большей части фитонутриентов. За счет маленькой скорости шнек измельчает и смешивает ингредиенты без тепловой обработки (без нагрева от оборотов) при отжиме, в результате чего получается полностью натуральный сок, насыщенный витаминами и минералами. Такой сок является одним из ключевых компонентов здорового рациона Соковыжималка BQ J2003 эффективна при отжиме любых продуктов. Аппарат бережно обрабатывает продукты со скоростью вращения 100 об/мин, что позволяет получать сок однородной консистенции без расслоения и пенки. Кроме того, к преимуществам устройства относятся система прямой подачи сока и автоматический выброс мякоти. Съемные детали обеспечивают быструю очистку соковыжималки. А для легкого извлечения застрявших продуктов в модели предусмотрена функция реверса. Система капля-стоп, и прорезиненные ножки делают эксплуатацию соковыжималки комфортной, а защита от перегрева, перегрузки и блокировка при неверной сборке и случайном включении обеспечивают надёжность, долговечность и высокую гигиеничность аппарата.
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