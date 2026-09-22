Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная
Соковыжималка Smeg — это стильное и функциональное устройство, созданное специально для выжимания сока из цитрусовых. Она обладает элегантным черным цветом, что позволяет ей гармонично вписаться в любой кухонный интерьер. Несмотря на свою компактность и легкий вес в 2,56 кг, эта модель отличается высокой эффективностью, обеспечиваемой мощностью в 70 Вт. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает долговечность использования. Удобство эксплуатации гарантирует система прямой подачи сока, которая позволяет получать свежевыжатый сок прямо в стакан. Это особенно удобно для быстрых завтраков или перекусов. Модель оснащена механическим управлением и предлагает одну скорость для оптимальной выжимки сока. Хотя она и не имеет функции реверса, основная задача — получение сока из цитрусовых продуктов — выполняется безупречно. Длина шнура в 1 м позволяет удобно разместить соковыжималку на столе, не беспокоясь о близости розетки. Продукт бренда Smeg, известного своим качеством и эстетикой, производится в Китае, что подтверждает мировой уровень стандартов и технологий, используемых в производстве. Соковыжималка Smeg — это не только практичное, но и стильное дополнение к вашей кухне, которое приносит удовольствие от приготовления свежих напитков.
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