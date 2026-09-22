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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная

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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 5
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 6
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 7
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 8
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
черный
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 5
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 6
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 7
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 8
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730595
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
28.1х16.6х16.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х23
Вес, кг.
3.3

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная

Соковыжималка Smeg — это стильное и функциональное устройство, созданное специально для выжимания сока из цитрусовых. Она обладает элегантным черным цветом, что позволяет ей гармонично вписаться в любой кухонный интерьер. Несмотря на свою компактность и легкий вес в 2,56 кг, эта модель отличается высокой эффективностью, обеспечиваемой мощностью в 70 Вт. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает долговечность использования. Удобство эксплуатации гарантирует система прямой подачи сока, которая позволяет получать свежевыжатый сок прямо в стакан. Это особенно удобно для быстрых завтраков или перекусов. Модель оснащена механическим управлением и предлагает одну скорость для оптимальной выжимки сока. Хотя она и не имеет функции реверса, основная задача — получение сока из цитрусовых продуктов — выполняется безупречно. Длина шнура в 1 м позволяет удобно разместить соковыжималку на столе, не беспокоясь о близости розетки. Продукт бренда Smeg, известного своим качеством и эстетикой, производится в Китае, что подтверждает мировой уровень стандартов и технологий, используемых в производстве. Соковыжималка Smeg — это не только практичное, но и стильное дополнение к вашей кухне, которое приносит удовольствие от приготовления свежих напитков.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11BLEU черная




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
черный
Система прямой подачи сока
Да
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
28.1х16.6х16.6 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка Smeg — это стильное и функциональное устройство, созданное специально для выжимания сока из цитрусовых. Она обладает элегантным черным цветом, что позволяет ей гармонично вписаться в любой кухонный интерьер. Несмотря на свою компактность и легкий вес в 2,56 кг, эта модель отличается высокой эффективностью, обеспечиваемой мощностью в 70 Вт. Корпус соковыжималки выполнен из прочного пластика, что обеспечивает долговечность использования. Удобство эксплуатации гарантирует система прямой подачи сока, которая позволяет получать свежевыжатый сок прямо в стакан. Это особенно удобно для быстрых завтраков или перекусов. Модель оснащена механическим управлением и предлагает одну скорость для оптимальной выжимки сока. Хотя она и не имеет функции реверса, основная задача — получение сока из цитрусовых продуктов — выполняется безупречно. Длина шнура в 1 м позволяет удобно разместить соковыжималку на столе, не беспокоясь о близости розетки. Продукт бренда Smeg, известного своим качеством и эстетикой, производится в Китае, что подтверждает мировой уровень стандартов и технологий, используемых в производстве. Соковыжималка Smeg — это не только практичное, но и стильное дополнение к вашей кухне, которое приносит удовольствие от приготовления свежих напитков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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