Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая
Соковыжималка Smeg – идеальный выбор для любителей свежевыжатых цитрусовых соков. Элегантный бежевый корпус, выполненный из качественного пластика, станет стильным дополнением вашей кухни. При весе всего 2,56 кг и длине шнура 1 м, соковыжималка легко разместится в любом удобном месте. Основываясь на простоте и надежности, устройство оснащено мощным мотором в 70 Вт, который обеспечивает эффективное извлечение сока. Управление соковыжималкой механическое, с одной скоростью, что позволяет быстро и удобно получить свежий и полезный напиток. Отсутствие функции реверса и импульсного режима упрощает конструкцию, делая соковыжималку еще более надежной и долговечной. Производится Smeg в Китае, что гарантирует оптимальное сочетание высокого качества и доступной цены. Эта соковыжималка предназначена исключительно для обработки цитрусовых, обеспечивая чистый вкус и максимальную питательную ценность вашего сока. Если вы ищете простой и эффективный прибор для ежедневного использования, Smeg – ваш очевидный выбор.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11CREU кремовая