Соковыжималка Bosch MES25G0 белый/зеленый
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
1.25
Количество скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706614
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1.25
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Диаметр круглой горловины, мм
73
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, емкость для сока, резервуар для мякоти, щеточка для очистки, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
27.5x47x38 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х36х26
Вес, кг.
5.3
Описание товара Соковыжималка Bosch MES25G0 белый/зеленый
Центробежная соковыжималка; мощность 700 Вт; количество скоростей 2; объём резервуара для сока 1,25 л; объём резервуара для мякоти 2 л; выброс мякоти автоматический; диаметр загрузочного отверстия 73 мм; материал корпуса пластик; прямая подача сока; система блокировки; пеноотсекатель; лёгкая чистка.
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Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
700
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1.25
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Развернуть
Диаметр круглой горловины, мм
73
Длина шнура
1.2
Комплектация
соковыжималка, емкость для сока, резервуар для мякоти, щеточка для очистки, документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
27.5x47x38 см
Страна производитель
Китай
Центробежная соковыжималка; мощность 700 Вт; количество скоростей 2; объём резервуара для сока 1,25 л; объём резервуара для мякоти 2 л; выброс мякоти автоматический; диаметр загрузочного отверстия 73 мм; материал корпуса пластик; прямая подача сока; система блокировки; пеноотсекатель; лёгкая чистка.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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