Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PKEU розовый
Соковыжималка Smeg — идеальный помощник для любителей свежевыжатых соков. Эта компактная модель, весом всего 2,56 кг, станет стильным акцентом на вашей кухне благодаря своему нежному розовому цвету и элегантному дизайну. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, что обеспечивает его легкость и долговечность. Соковыжималка рассчитана на работу с цитрусовыми и оснащена системой прямой подачи сока, что делает процесс получения вашего любимого напитка быстрым и удобным. Мощность 70 Вт позволяет эффективно выжимать сок с минимальными усилиями, а простота в управлении обеспечивается наличием одной оптимальной скорости. Длина шнура составляет 1 метр, что позволяет удобно разместить прибор на кухонной поверхности. Изделие производится в Китае, но воплощает в себе истинное итальянское качество и стиль от бренда Smeg. Это устройство станет не только функциональным элементом вашего быта, но и украшением интерьера, придавая кухне яркий и современный вид.
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