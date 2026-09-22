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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый

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Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
зеленый
Число скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730599
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
зеленый
Система прямой подачи сока
Да
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
28.1х16.6х16.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х22
Вес, кг.
3.7

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый

Соковыжималка Smeg для цитрусовых — стильное и функциональное устройство, которое станет идеальным дополнением вашей кухни. Выполненная в элегантном зеленом цвете, она привнесет яркий акцент в интерьер. Легкий корпус из качественного пластика не только обеспечивает современный внешний вид, но и делает соковыжималку удобной для перемещения и хранения, ведь ее вес составляет всего 2,56 кг. С технической стороны, эта модель оснащена мощным, но экономичным мотором на 70 Вт, который эффективно справляется с извлечением сока даже из самых твердых цитрусовых. Несмотря на отсутствие функции реверса, соковыжималка демонстрирует высокую производительность благодаря системе прямой подачи сока, что позволяет вам наслаждаться свежевыжатым соком без лишних усилий. Управление устройством осуществляется механически, что делает процесс эксплуатации интуитивно понятным и простым. Соковыжималка оснащена одной скоростью работы, оптимальной для получения максимально свежего и насыщенного витаминами сока. С длиной шнура в один метр, соковыжималка Smeg предлагает достаточную свободу в размещении на кухонной поверхности. Производится это устройство в Китае, что гарантирует доступность и надежность, а съемные части легко поддаются очистке, что обеспечивает долговечность и гигиеничность в использовании. Smeg — это бренд, который известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, и эта соковыжималка не исключение. Она станет надежным помощником для всех любителей свежевыжатого сока и украсит вашу кухню своим стильным дизайном.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
70
Цвет
зеленый
Система прямой подачи сока
Да
Реверс
нет
Управление
механическое
Число скоростей
1
Длина шнура
1
Габариты (ШхВхГ)
28.1х16.6х16.6 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка Smeg для цитрусовых — стильное и функциональное устройство, которое станет идеальным дополнением вашей кухни. Выполненная в элегантном зеленом цвете, она привнесет яркий акцент в интерьер. Легкий корпус из качественного пластика не только обеспечивает современный внешний вид, но и делает соковыжималку удобной для перемещения и хранения, ведь ее вес составляет всего 2,56 кг. С технической стороны, эта модель оснащена мощным, но экономичным мотором на 70 Вт, который эффективно справляется с извлечением сока даже из самых твердых цитрусовых. Несмотря на отсутствие функции реверса, соковыжималка демонстрирует высокую производительность благодаря системе прямой подачи сока, что позволяет вам наслаждаться свежевыжатым соком без лишних усилий. Управление устройством осуществляется механически, что делает процесс эксплуатации интуитивно понятным и простым. Соковыжималка оснащена одной скоростью работы, оптимальной для получения максимально свежего и насыщенного витаминами сока. С длиной шнура в один метр, соковыжималка Smeg предлагает достаточную свободу в размещении на кухонной поверхности. Производится это устройство в Китае, что гарантирует доступность и надежность, а съемные части легко поддаются очистке, что обеспечивает долговечность и гигиеничность в использовании. Smeg — это бренд, который известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, и эта соковыжималка не исключение. Она станет надежным помощником для всех любителей свежевыжатого сока и украсит вашу кухню своим стильным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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