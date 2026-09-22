Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11PGEU пастельный зеленый
Соковыжималка Smeg для цитрусовых — стильное и функциональное устройство, которое станет идеальным дополнением вашей кухни. Выполненная в элегантном зеленом цвете, она привнесет яркий акцент в интерьер. Легкий корпус из качественного пластика не только обеспечивает современный внешний вид, но и делает соковыжималку удобной для перемещения и хранения, ведь ее вес составляет всего 2,56 кг. С технической стороны, эта модель оснащена мощным, но экономичным мотором на 70 Вт, который эффективно справляется с извлечением сока даже из самых твердых цитрусовых. Несмотря на отсутствие функции реверса, соковыжималка демонстрирует высокую производительность благодаря системе прямой подачи сока, что позволяет вам наслаждаться свежевыжатым соком без лишних усилий. Управление устройством осуществляется механически, что делает процесс эксплуатации интуитивно понятным и простым. Соковыжималка оснащена одной скоростью работы, оптимальной для получения максимально свежего и насыщенного витаминами сока. С длиной шнура в один метр, соковыжималка Smeg предлагает достаточную свободу в размещении на кухонной поверхности. Производится это устройство в Китае, что гарантирует доступность и надежность, а съемные части легко поддаются очистке, что обеспечивает долговечность и гигиеничность в использовании. Smeg — это бренд, который известен своим вниманием к деталям и высоким стандартам качества, и эта соковыжималка не исключение. Она станет надежным помощником для всех любителей свежевыжатого сока и украсит вашу кухню своим стильным дизайном.
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