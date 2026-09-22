Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка для цитрусовых Smeg CJF11RDEU красная
Соковыжималка Smeg — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для получения свежего сока из ваших любимых цитрусовых фруктов. Выполненная в ярком красном цвете, она станет ярким акцентом на вашей кухне и подчеркнет ваш изысканный вкус. Благодаря мощному мотору мощностью 70 Вт, соковыжималка эффективно справляется с задачей, предлагая свежий и ароматный сок в два счета. Система прямой подачи сока позволяет сократить время между его приготовлением и употреблением, обеспечивая максимальную свежесть продукта. Компактный и легкий дизайн весом всего 2,56 кг делает соковыжималку удобной и простой в перемещении и хранении. Корпус, выполненный из качественного пластика, гарантирует долговечность и легкость в уходе. Соковыжималка Smeg снабжена механическим управлением и одной скоростью работы, что делает её очень простой в использовании — достаточно нажать на фрукт и запустить процесс. Длина шнура составляет 1 метр, что обеспечивает гибкость в размещении прибора на кухонной столешнице. Устройство, произведенное в Китае, отличается высоким качеством исполнения и надежностью, традиционно присущей бренду Smeg. Это идеальный выбор для тех, кто ценит как эстетическую привлекательность, так и функциональность.
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