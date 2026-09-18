Соковыжималка Endever Sigma-75

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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293553
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Электрическая соковыжималка центробежного типа Endever Sigma-75 поможет получить свежий сок из ягод, фруктов и овощей. Большое загрузочное отверстие, а также два скоростных режима позволяют использовать продукты любой степени жесткости целиком, без предварительной нарезки. Система Антикапля предотвращает появление капель сока на рабочей поверхности после окончания отжима. Задерживающий мякоть фильтр выполнен из нержавеющей стали, что значительно увеличивает срок его службы. Соковыжималка оснащена прорезиненными ножками, благодаря которым уменьшается вибрация во время работы, а само устройство надежно стоит на месте. Прибор также оснащен специальной системой защиты от перегрева двигателя: соковыжималка автоматически отключится в случае его перегрева.
Электрическая соковыжималка центробежного типа Endever Sigma-75 поможет получить свежий сок из ягод, фруктов и овощей. Большое загрузочное отверстие, а также два скоростных режима позволяют использовать продукты любой степени жесткости целиком, без предварительной нарезки. Система Антикапля предотвращает появление капель сока на рабочей поверхности после окончания отжима. Задерживающий мякоть фильтр выполнен из нержавеющей стали, что значительно увеличивает срок его службы. Соковыжималка оснащена прорезиненными ножками, благодаря которым уменьшается вибрация во время работы, а само устройство надежно стоит на месте. Прибор также оснащен специальной системой защиты от перегрева двигателя: соковыжималка автоматически отключится в случае его перегрева.
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