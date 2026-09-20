Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
130
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
0.6
Количество скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 501517
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
130
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.6
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Максимальная скорость вращения шнека
55
Длина шнура
1.05
Количество шнеков
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
55
Комплектация
соковыжималка, толкатель, щеточка
Габариты (ШхВхГ)
19х34х17 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х26х18
Вес, кг.
2.04
Описание товара Соковыжималка Scarlett SC-JE50S59 шнековая
Scarlett SC-JE50S59 – прибор для приготовления натурального сока. Устройство выжимает сок при помощи шнека, позволяя извлечь максимум жидкости из фруктов, ягод, овощей и зелени. Соковыжималка работает на малых оборотах и не нагревает перерабатываемые продукты. Благодаря этому сок не окисляется и сохраняет все полезные свойства. В комплекте есть 2 резервуара – для сока (600 мл) и для жмыха (600 мл). Во время работы устройство не скользит по поверхности за счет прорезиненных ножек. Компактный размер прибора позволяет хранить его на столешнице для ежедневного использования.
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Бренд
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
шнековая вертикальная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
130
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.6
Импульсный режим
нет
Реверс
да
Управление
механическое
Количество скоростей
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
55
Длина шнура
1.05
Количество шнеков
1
Максимальная продолжительность непрерывной работы
55
Комплектация
соковыжималка, толкатель, щеточка
Габариты (ШхВхГ)
19х34х17 см
Страна производитель
Китай
Scarlett SC-JE50S59 – прибор для приготовления натурального сока. Устройство выжимает сок при помощи шнека, позволяя извлечь максимум жидкости из фруктов, ягод, овощей и зелени. Соковыжималка работает на малых оборотах и не нагревает перерабатываемые продукты. Благодаря этому сок не окисляется и сохраняет все полезные свойства. В комплекте есть 2 резервуара – для сока (600 мл) и для жмыха (600 мл). Во время работы устройство не скользит по поверхности за счет прорезиненных ножек. Компактный размер прибора позволяет хранить его на столешнице для ежедневного использования.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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