Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка шнековая Vitek VT-3715 300Вт рез.сок.:280мл. черный/черный
Шнековая соковыжималка VITEK VT-3715 – уникальная находка для тех, кто любит натуральные соки и заботится о своем здоровье! Благодаря технологии холодного прессового отжима в соке сохраняются все витамины и микроэлементы. Главный принцип работы соковыжималки – это медленное (80-100 об/мин.) вращение шнека, продавливающего продукт и исключающего его нагрев. Ширина горловины (48 мм) не предусматривает загрузку целых плодов. Проталкивать кусочки овощей и фруктов можно с помощью пластикового толкателя, который идет в комплекте. В модели VT-3715 установлен эффективный, с низким уровнем шума DC-мотор. Носик для сока оборудован крышкой, с помощью которой можно прекратить подачу сока, когда нужно освободить емкость. Это защищает от проливания капель жидкости на поверхность. В соковыжималке предусмотрено два контейнера: для сока 0,28 л. и мякоти 0,36 л. Прибор также оснащен специальной системой защиты от перегрева электромотора: соковыжималка автоматически отключится в случае его перегрева. Шнековая соковыжималка VT-3715 – это идеальное решение для тех, кто ценит удобство, экономию места на кухне и полезные соки для всей семьи.
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