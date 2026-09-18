Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
коричневый
Объем емкости для сока, л
0.7
Число скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311448
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Описание товара Соковыжималка цитрусовая Scarlett SC-JE50C06 белый/коричневый
Соковыжималка электрическая Scarlett SC-JE50C06 – отличный выбор для любителей свежевыжатых цитрусовых соков. Компактные размеры (габариты корпуса соковыжималки составляют 195x205x135 мм) устройства позволят с комфортом разместить ее в любом удобном для вас месте. Соковыжималку можно будет на постоянной основе разместить на кухонной поверхности, не убирая ее в шкаф. Соковыжималка Scarlett SC-JE50C06 оборудована 700-миллилитровой емкостью для сока. Контролировать количество приготовленного сока поможет мерная шкала. Используется один скоростной режим. Соковыжималка подключается к электрической сети, и отличается крайне невысоким уровнем потребляемой мощности: он равен 25 Вт. В наличии прорезиненные ножки, которые крайне затрудняют скольжение соковыжималки по поверхности в ходе ее эксплуатации. В комплект поставки прибора входят 2 конусные насадки и подробное руководство по эксплуатации.
Соковыжималка электрическая Scarlett SC-JE50C06 – отличный выбор для любителей свежевыжатых цитрусовых соков. Компактные размеры (габариты корпуса соковыжималки составляют 195x205x135 мм) устройства позволят с комфортом разместить ее в любом удобном для вас месте. Соковыжималку можно будет на постоянной основе разместить на кухонной поверхности, не убирая ее в шкаф. Соковыжималка Scarlett SC-JE50C06 оборудована 700-миллилитровой емкостью для сока. Контролировать количество приготовленного сока поможет мерная шкала. Используется один скоростной режим. Соковыжималка подключается к электрической сети, и отличается крайне невысоким уровнем потребляемой мощности: он равен 25 Вт. В наличии прорезиненные ножки, которые крайне затрудняют скольжение соковыжималки по поверхности в ходе ее эксплуатации. В комплект поставки прибора входят 2 конусные насадки и подробное руководство по эксплуатации.
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