Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый
Соковыжималка Starwind SJ 1421 – уникальное и удобное в эксплуатации устройство, которое завоевало популярность среди любителей здорового образа жизни. Кухонная утварь имеет небольшие габариты, но справляется с отжимом большого объема фруктов буквально за пару секунд. Бытовой прибор выполнен в привлекательном дизайне, где хорошее настроение хозяину обеспечивает соотношение белого и желтого цветов. Мощность соковыжималки составляет порядка 30 Вт, а объем встроенного резервуара для свежевыжатого напитка равен 1 литру. Опционально предусмотрена система прямой подачи сока, а само устройство изготовлено на основе качественного пластика.
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