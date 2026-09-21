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Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый

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Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 1
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 2
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 3
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 4
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 5
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 6
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 7
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 8
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 9
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 10
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 11
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 12
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 13
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 14
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 15
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 16
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 17
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 18
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 19
Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 1
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 2
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 3
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 4
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 5
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 6
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 7
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 8
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 9
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 10
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 11
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 12
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 13
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 14
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 15
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 16
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 17
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 18
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 19
  • Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702176
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Соковыжималки
Размеры в упаковке, см
22х16х16
Вес, г.
900

Описание товара Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый

Соковыжималка Starwind SJ 1421 – уникальное и удобное в эксплуатации устройство, которое завоевало популярность среди любителей здорового образа жизни. Кухонная утварь имеет небольшие габариты, но справляется с отжимом большого объема фруктов буквально за пару секунд. Бытовой прибор выполнен в привлекательном дизайне, где хорошее настроение хозяину обеспечивает соотношение белого и желтого цветов. Мощность соковыжималки составляет порядка 30 Вт, а объем встроенного резервуара для свежевыжатого напитка равен 1 литру. Опционально предусмотрена система прямой подачи сока, а само устройство изготовлено на основе качественного пластика.

Отзывы о товаре Соковыжималка цитрусовая Starwind SJ 1421 30Вт рез.сок.:1000мл. желтый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Соковыжималки
Описание
Соковыжималка Starwind SJ 1421 – уникальное и удобное в эксплуатации устройство, которое завоевало популярность среди любителей здорового образа жизни. Кухонная утварь имеет небольшие габариты, но справляется с отжимом большого объема фруктов буквально за пару секунд. Бытовой прибор выполнен в привлекательном дизайне, где хорошее настроение хозяину обеспечивает соотношение белого и желтого цветов. Мощность соковыжималки составляет порядка 30 Вт, а объем встроенного резервуара для свежевыжатого напитка равен 1 литру. Опционально предусмотрена система прямой подачи сока, а само устройство изготовлено на основе качественного пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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