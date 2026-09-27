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Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный

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Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный - фото 1
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный - фото 2
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный - фото 3
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный - фото 4
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный - фото 5
Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
125
Цвет
серебристый, черный
Объем емкости для сока, л
0.25
Количество скоростей
1
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный - фото 1
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный - фото 2
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный - фото 3
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный - фото 4
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный - фото 5
  • Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586272
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
125
Цвет
серебристый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.25
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Максимальная скорость вращения шнека
75
Длина шнура
0.85
Количество шнеков
1
Комплектация
Соковыжималка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х22
Вес, кг.
2.15

Описание товара Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный

Соковыжималка BQ представляет собой элегантное решение для любителей свежих цитрусовых соков. Эта стильная модель в серебристо-черной цветовой гамме идеально впишется в интерьер любой кухни. Легкая, весом всего 0,00171 кг, она не займет много места на вашей кухонной полке и будет удобной в использовании и хранении. Соковыжималка BQ оснащена мощным мотором на 125 Вт, который обеспечивает максимальную эффективность при получении сока из цитрусовых фруктов. С одной скоростью работы вы сможете легко и быстро приготовить вкусный и полезный сок, который сохранит все витамины и полезные вещества. Объем емкости для сока составляет 0,25 литра, что идеально подойдет для приготовления одной порции свежего сока прямо в чашку или стакан, благодаря системе прямой подачи. Устройство имеет механическое управление, что гарантирует простоту и надежность в эксплуатации. Металлический корпус не только придает соковыжималке современный и изысканный вид, но и обеспечивает долговечность и прочность прибора. Отсутствие функции реверса и импульсного режима делает использование прибора более интуитивно простым и легким для пользователя. Максимальная скорость вращения шнека составляет 75 об/мин, что дает возможность получать сок с минимальным окислением, сохраняя его натуральный вкус и свежесть. Шнур длиной 0,85 метра обеспечивает удобство подключения к электрической сети в любой части кухни. Соковыжималка BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и эффективность в сочетании с красивым дизайном и надежными материалами.

Отзывы о товаре Соковыжималка для цитрусовых BQ J1732 Чёрный-Серебряный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
125
Цвет
серебристый, черный
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
0.25
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Развернуть
Максимальная скорость вращения шнека
75
Длина шнура
0.85
Количество шнеков
1
Комплектация
Соковыжималка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка BQ представляет собой элегантное решение для любителей свежих цитрусовых соков. Эта стильная модель в серебристо-черной цветовой гамме идеально впишется в интерьер любой кухни. Легкая, весом всего 0,00171 кг, она не займет много места на вашей кухонной полке и будет удобной в использовании и хранении. Соковыжималка BQ оснащена мощным мотором на 125 Вт, который обеспечивает максимальную эффективность при получении сока из цитрусовых фруктов. С одной скоростью работы вы сможете легко и быстро приготовить вкусный и полезный сок, который сохранит все витамины и полезные вещества. Объем емкости для сока составляет 0,25 литра, что идеально подойдет для приготовления одной порции свежего сока прямо в чашку или стакан, благодаря системе прямой подачи. Устройство имеет механическое управление, что гарантирует простоту и надежность в эксплуатации. Металлический корпус не только придает соковыжималке современный и изысканный вид, но и обеспечивает долговечность и прочность прибора. Отсутствие функции реверса и импульсного режима делает использование прибора более интуитивно простым и легким для пользователя. Максимальная скорость вращения шнека составляет 75 об/мин, что дает возможность получать сок с минимальным окислением, сохраняя его натуральный вкус и свежесть. Шнур длиной 0,85 метра обеспечивает удобство подключения к электрической сети в любой части кухни. Соковыжималка BQ — это идеальный выбор для тех, кто ценит простоту и эффективность в сочетании с красивым дизайном и надежными материалами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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