Портативная колонка Урал ТТ М-2к
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 455468
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
26
Габаритные размеры
201х76х89
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
910
Описание товара Портативная колонка Урал ТТ М-2к
Встроенный Li-Ion аккумулятор. Два громкоговорителя. Светодиодная индикация заряда аккумулятора. Светодиодная и звуковая индикация режимов работы. Управление режимами воспроизведения. Стереофоническое звучание при подключении второй беспроводной АС (режим TWS). Режим энергосбережения. Подключение внешних устройств кабелем аудио MiniJack – MiniJack. Влагозащитный корпус.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
влагозащищенный корпус
Мощность, Вт
26
Габаритные размеры
201х76х89
Страна производитель
Китай
Встроенный Li-Ion аккумулятор. Два громкоговорителя. Светодиодная индикация заряда аккумулятора. Светодиодная и звуковая индикация режимов работы. Управление режимами воспроизведения. Стереофоническое звучание при подключении второй беспроводной АС (режим TWS). Режим энергосбережения. Подключение внешних устройств кабелем аудио MiniJack – MiniJack. Влагозащитный корпус.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки
Теги товара: водонепроницаемые
Портативная колонка Урал ТТ М-2к - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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