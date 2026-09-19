Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Xtreme 3 камуфляж
Портативная акустическая система JBL — это мощное звуковое устройство, способное превратить любое место в настоящую концертную площадку. Оснащенная Bluetooth-версией 5.1, она обеспечивает стабильное беспроводное подключение, что позволяет свободно наслаждаться любимой музыкой без лишних проводов. При весе 1,968 кг, эта колонка сохраняет баланс между портативностью и функциональностью. Устройство гарантирует до 15 часов непрерывной работы благодаря емкому аккумулятору на 5000 мА·ч, выполненному из литий-полимерного материала (Li-pol), что обеспечивает долговечность и надежность. Корпус из высококачественного пластика доступен в стильных зелёном и черном цветах, что добавляет эстетике современности и универсальности. Звук привносит особое удовольствие с конфигурацией 2.1, обеспечивающей глубокий и насыщенный аудиопоток. Общая мощность устройства составляет 100 Вт, из которых 50 Вт приходятся на сабвуфер, что позволяет воспроизводить низкие частоты с особой четкостью и мощью. С четырьмя динамиками и двухполосной акустической системой, колонка демонстрирует впечатляющее соотношение сигнал/шум в 80 дБ, гарантируя превосходное качество звука без искажений. Бренд JBL славится своим вниманием к деталям и качеству, и эта портативная акустическая система не является исключением. Она идеально подходит как для домашнего использования, так и для выездных мероприятий, демонстрируя баланс между мощностью, стилем и функциональностью.
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