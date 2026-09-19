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Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый купить с доставкой в Москве
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Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый

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Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 1
Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 2
Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 3
Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 4
Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 5
Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 6
Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 7
Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 8
Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 9
Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
10 л
  • Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 1
  • Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 2
  • Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 3
  • Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 4
  • Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 5
  • Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 6
  • Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 7
  • Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 8
  • Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 9
  • Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450381
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый
4 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Объем
10 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х24
Вес, кг.
1.5

Описание товара Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый

Термоконтейнер с вертикальной складной ручкой и откидной крышкой. Внешний ударопрочный пластик HDPE, внутренняя камера: пищевой пластик. Двойная изоляция крышки и корпуса B'Therm Plast™ (у термоконтейнера 10 л).



Смотрите также: Термосумки и термобоксы

Отзывы о товаре Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Объем
10 л
Страна производитель
Китай
Описание
Термоконтейнер с вертикальной складной ручкой и откидной крышкой. Внешний ударопрочный пластик HDPE, внутренняя камера: пищевой пластик. Двойная изоляция крышки и корпуса B'Therm Plast™ (у термоконтейнера 10 л).


Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый – стоимость товара 4460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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