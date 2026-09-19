Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый
Оригинальный товар
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Характеристики
Объем
10 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
В наличии
Код товара: 450381
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Объем
10 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х24
Вес, кг.
1.5
Описание товара Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый
Термоконтейнер с вертикальной складной ручкой и откидной крышкой. Внешний ударопрочный пластик HDPE, внутренняя камера: пищевой пластик. Двойная изоляция крышки и корпуса B'Therm Plast™ (у термоконтейнера 10 л).
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Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Контейнер изотермический Biostal CB-10G 10л серый/оранжевый – стоимость товара 4460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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