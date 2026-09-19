Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумки
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
ткань
Ручка для переноски
да
Максимальная нагрузка
7
Количество секций
1 шт
Количество карманов
3
Продолжительность сохранения температуры
96
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
В наличии
Код товара: 450589
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Загружаем...
2 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосумки
Основной цвет
синий
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
ткань
Материал изготовления внутреннего покрытия
полиэтиленвинилацетат, фольга
Ручка для переноски
да
Максимальная нагрузка
7
Количество секций
1 шт
Количество карманов
3
Продолжительность сохранения температуры
96
Габариты (ШxВxГ)
370х240х360 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х24
Вес, г.
800
Описание товара Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий
Сумка-холодильник Biostal TC-30B способна сохранять холод до 96 часов. Это достигается благодаря использованию 6-мм слоя изолирующего материала и алюминиевой фольги, отражающей тепло. Особая конструкция швов предупреждает теплообмен в местах соприкосновения деталей. Biostal TC-30B обладает значительной емкостью – 30 л. Для удобства переноски предусмотрена мягкая накладка на ручки и регулирующийся по длине наплечный ремень. Все они выполнены из прочной тесьмы, способной выдерживать самые высокие нагрузки. Есть внешний карман, в котором удобно хранить ключи, пластиковые карты и другие мелкие предметы.
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Бренд
Тип товара
Термосумки
Основной цвет
синий
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
ткань
Материал изготовления внутреннего покрытия
полиэтиленвинилацетат, фольга
Ручка для переноски
да
Максимальная нагрузка
7
Количество секций
1 шт
Количество карманов
3
Продолжительность сохранения температуры
96
Габариты (ШxВxГ)
370х240х360 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Сумка-холодильник Biostal TC-30B способна сохранять холод до 96 часов. Это достигается благодаря использованию 6-мм слоя изолирующего материала и алюминиевой фольги, отражающей тепло. Особая конструкция швов предупреждает теплообмен в местах соприкосновения деталей. Biostal TC-30B обладает значительной емкостью – 30 л. Для удобства переноски предусмотрена мягкая накладка на ручки и регулирующийся по длине наплечный ремень. Все они выполнены из прочной тесьмы, способной выдерживать самые высокие нагрузки. Есть внешний карман, в котором удобно хранить ключи, пластиковые карты и другие мелкие предметы.
Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Термосумка Biostal Кемпинг TC-30B 30 л синий - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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