Термосумка Biostal Фэмили TВ-15B 15 л синий
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Характеристики
Тип товара
Термосумки
Объем
15 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб.
В наличии
Код товара: 450509
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосумки
Материал
нейлон
Объем
15 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х32х20
Вес, г.
500
Описание товара Термосумка Biostal Фэмили TВ-15B 15 л синий
Сумка-холодильник биосталь фэмили в цвете «альпийский синий» создана для максимально надежного сохранения и перевозки продуктов и напитков.Сумка имеет фольгированный внутренний слой PEVA, который является дополнительным отражающим слоем и термоизоляцией, легко моется и защищает сумку от протекания.
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Сумка-холодильник биосталь фэмили в цвете «альпийский синий» создана для максимально надежного сохранения и перевозки продуктов и напитков.Сумка имеет фольгированный внутренний слой PEVA, который является дополнительным отражающим слоем и термоизоляцией, легко моется и защищает сумку от протекания.
Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Термосумка Biostal Фэмили TВ-15B 15 л синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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