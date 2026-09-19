Термосумка Biostal Кемпинг TC-15G 15 л зеленый
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Характеристики
Тип товара
Термосумки
Объем
15 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
В наличии
Код товара: 450520
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Загружаем...
1 800 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосумки
Материал
нейлон
Объем
15 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х18
Вес, г.
500
Описание товара Термосумка Biostal Кемпинг TC-15G 15 л зеленый
Сумка-холодильник биосталь кемпинг в цвете «Зелёная тайга» создана специально для того, чтобы вы могли максимально надежно сохранять и перевозить продукты и напитки, на пикнике и дома, на рыбалке и на работе. На даче и по пути из магазина. Сумка имеет фольгированный внутренний слой PEVA, который является дополнительным отражающим слоем и термоизоляцией, легко моется и защищает сумку от протекания.
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Сумка-холодильник биосталь кемпинг в цвете «Зелёная тайга» создана специально для того, чтобы вы могли максимально надежно сохранять и перевозить продукты и напитки, на пикнике и дома, на рыбалке и на работе. На даче и по пути из магазина. Сумка имеет фольгированный внутренний слой PEVA, который является дополнительным отражающим слоем и термоизоляцией, легко моется и защищает сумку от протекания.
Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Термосумка Biostal Кемпинг TC-15G 15 л зеленый - по цене 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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