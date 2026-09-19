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Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый купить с доставкой в Москве
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Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый

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Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый - фото 1
Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый - фото 2
Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый - фото 3
Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумки
Объем
30 л
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый - фото 1
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый - фото 2
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый - фото 3
  • Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 
Начислим 33 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450535
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый
2 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Материал
нейлон
Объем
30 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х36х24
Вес, г.
800

Описание товара Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый

Сумка-холодильник Биосталь Кемпинг в цвете «Зелёная тайга» создана специально для того, чтобы вы могли максимально надежно сохранять и перевозить продукты и напитки, на пикнике и дома, на рыбалке и на работе. На даче и по пути из магазина. Сумка имеет фольгированный внутренний слой PEVA, который является дополнительным отражающим слоем и термоизоляцией, легко моется и защищает сумку от протекания.



Смотрите также: Термосумки и термобоксы

Отзывы о товаре Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Материал
нейлон
Объем
30 л
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка-холодильник Биосталь Кемпинг в цвете «Зелёная тайга» создана специально для того, чтобы вы могли максимально надежно сохранять и перевозить продукты и напитки, на пикнике и дома, на рыбалке и на работе. На даче и по пути из магазина. Сумка имеет фольгированный внутренний слой PEVA, который является дополнительным отражающим слоем и термоизоляцией, легко моется и защищает сумку от протекания.


Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка Biostal Кемпинг TC-30G 30 л зеленый – стоимость товара 2010 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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