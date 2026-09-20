Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), зеленая
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Характеристики
Тип товара
Термосумки и термобоксы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%1 380 руб. 1 827 руб.
В наличии
Код товара: 565631
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Загружаем...
1 380 руб. -24%
1 827 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термосумки и термобоксы
Материал
износостойкая плетеная ткань, PEVA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х10
Вес, г.
650
Описание товара Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), зеленая
Сумка-холодильник «КАНТРИ» — это идеальный вариант для коротких поездок или похода в магазин за продуктами в жаркий день. Для комфортной переноски предусмотрен широкий регулируемый ремень с плечевой накладкой. Сумка выполнена из плотной износостойкой ткани. Внутренний герметичный слой PEVA легко моется и защищает сумку от протекания. Слой изоляции Biofoam — 3 мм. Аккумуляторы холода в комплект не входят.
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Бренд
Тип товара
Термосумки и термобоксы
Материал
износостойкая плетеная ткань, PEVA
Страна производитель
Китай
Сумка-холодильник «КАНТРИ» — это идеальный вариант для коротких поездок или похода в магазин за продуктами в жаркий день. Для комфортной переноски предусмотрен широкий регулируемый ремень с плечевой накладкой. Сумка выполнена из плотной износостойкой ткани. Внутренний герметичный слой PEVA легко моется и защищает сумку от протекания. Слой изоляции Biofoam — 3 мм. Аккумуляторы холода в комплект не входят.
Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Термосумка (сумка-холодильник) Biostal Кантри (30 л.), зеленая - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1380 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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