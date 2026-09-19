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Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый купить с доставкой в Москве
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Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый

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Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый - фото 1
Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый - фото 2
Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый - фото 3
Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосумки
Объем
15 л
  • Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый - фото 1
  • Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый - фото 2
  • Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый - фото 3
  • Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 450508
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый
1 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Материал
нейлон
Объем
15 л
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х32х20
Вес, г.
500

Описание товара Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый

Сумка-холодильник биосталь фэмили в цвете «Зелёная тайга» создана специально для того, чтобы вы могли максимально комфортно хранить продукты и напитки в дороге, на природе и дома. Сумка имеет фольгированный внутренний слой, который легко моется и защищает сумку от протекания. Сумка-холодильник биосталь кемпинг оснащена дополнительными карманами снаружи сумки. Они созданы для хранения мелких важных предметов: будь то ключи, документы или салфетки.



Смотрите также: Термосумки и термобоксы

Отзывы о товаре Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосумки
Материал
нейлон
Объем
15 л
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка-холодильник биосталь фэмили в цвете «Зелёная тайга» создана специально для того, чтобы вы могли максимально комфортно хранить продукты и напитки в дороге, на природе и дома. Сумка имеет фольгированный внутренний слой, который легко моется и защищает сумку от протекания. Сумка-холодильник биосталь кемпинг оснащена дополнительными карманами снаружи сумки. Они созданы для хранения мелких важных предметов: будь то ключи, документы или салфетки.


Смотрите также: Термосумки и термобоксы
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термосумка Biostal Фэмили TВ-15G 15 л зеленый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1370 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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