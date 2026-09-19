Термосумка Biostal TCP-30B 30 л
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Характеристики
Описание товара Термосумка Biostal TCP-30B 30 л
Сумка-холодильник ДИСКАВЕРИ в цвете Морской синий с герметичным внутренним отделением, который легко моется и защищает сумку от протекания. Внешнее покрытие сумки армированный, влагоотталкивающий PVC материал. Изоляционный слой Biofoam толщиной 40 мм для длительного удержания температуры. Водонепроницаемая молния с двумя застёжками. На внешней стороне термосумки предусмотрены эластичные боковые сетчатые карманы. Удлинённый регулируемый по длине ремень выполнен из прочной мягкой ткани. В термосумке с увеличенным объёмом (40 л) предусмотрено съёмное дно с дополнительной термоизоляцией для поддержания формы или для создания отделов внутри сумки. Дополнительно на ремне предусмотрена мягкая накладка на плечо и боковые ручки для удобной переноски. Аккумуляторы холода в комплект не входят.
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