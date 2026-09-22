Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Термобокс
Объем
11
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
96
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб.
В наличии
Код товара: 727213
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Загружаем...
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Загружаем...
4 120 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
серый
Комплектация
контейнер, плечевой ремень, документация
Объем
11
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
96
Габариты (ШxВxГ)
346х257х232 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х24
Вес, кг.
1.5
Описание товара Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый
Термоконтейнер с наплечным ремнём, вертикальной складной ручкой и откидной крышкой. Внешний ударопрочный пластик HDPE, внутренняя камера: пищевой пластик.
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Бренд
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
серый
Комплектация
контейнер, плечевой ремень, документация
Объем
11
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
96
Габариты (ШxВxГ)
346х257х232 см
Страна производитель
Китай
Термоконтейнер с наплечным ремнём, вертикальной складной ручкой и откидной крышкой. Внешний ударопрочный пластик HDPE, внутренняя камера: пищевой пластик.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (11 л.) с вертикальной ручкой и наплечным ремнем, серый – стоимость товара 4120 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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