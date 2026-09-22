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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий купить с доставкой в Москве
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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий

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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 1
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 2
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 3
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 4
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 5
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 6
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 7
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 8
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 9
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 10
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термобокс
Объем
10
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
72
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 1
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 2
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 3
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 4
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 5
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 6
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 7
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 8
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 9
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 10
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727210
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий
4 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
синий
Объем
10
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
72
Габариты (ШxВxГ)
380х260х240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х24
Вес, кг.
1.5

Описание товара Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий

Термоконтейнер БИОСТАЛЬ это ваш незаменимый спутник в любом путешествии и не только. Двойная изоляция крышки и корпуса позволяет не беспокоиться о сохранности нужной температуры внутри. Ударопрочный корпус, надёжные складные ручки и петли, сливной клапан с винтовой пробкой и запоры из нержавеющей стали, мы позаботились о том, чтобы наш термоконтейнер служил вам долгие годы! Для продления срока удержания температуры в изотермическом контейнере, можно использовать специальные аккумуляторы холода. Термоконтейнер БИОСТАЛЬ предназначен для хранения холодных продуктов, удобная транспортировка, инновационная термоизоляция, легкий и прочный.

Отзывы о товаре Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
синий
Объем
10
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
72
Габариты (ШxВxГ)
380х260х240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Термоконтейнер БИОСТАЛЬ это ваш незаменимый спутник в любом путешествии и не только. Двойная изоляция крышки и корпуса позволяет не беспокоиться о сохранности нужной температуры внутри. Ударопрочный корпус, надёжные складные ручки и петли, сливной клапан с винтовой пробкой и запоры из нержавеющей стали, мы позаботились о том, чтобы наш термоконтейнер служил вам долгие годы! Для продления срока удержания температуры в изотермическом контейнере, можно использовать специальные аккумуляторы холода. Термоконтейнер БИОСТАЛЬ предназначен для хранения холодных продуктов, удобная транспортировка, инновационная термоизоляция, легкий и прочный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (10 л.), бирюзовый/синий - данный товар вы можете купить по цене 4460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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