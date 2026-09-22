Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термобокс
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
144
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб.
В наличии
Код товара: 727214
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 550 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
синий
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
144
Габариты (ШxВxГ)
360х500х330 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х34х32
Вес, кг.
3.3
Описание товара Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий
Внешний ударопрочный пластик HDPE, внутренняя камера: пищевой пластик. Двойная изоляция крышки и корпуса B'Therm Plast. Прочные боковые ручки из АBC пластика. Ограничитель открывания крышки из нержавеющей стали AISI 304. Внутри предусмотрен клапан с винтовой пробкой для слива конденсата. На крышке имеются 4 подстаканника. Мерная линейка на крышке у 60-ти литрового термоконтейнера. Внимание! Аккумуляторы холода в комплект не входят.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
синий
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
144
Габариты (ШxВxГ)
360х500х330 мм
Страна производитель
Китай
Внешний ударопрочный пластик HDPE, внутренняя камера: пищевой пластик. Двойная изоляция крышки и корпуса B'Therm Plast. Прочные боковые ручки из АBC пластика. Ограничитель открывания крышки из нержавеющей стали AISI 304. Внутри предусмотрен клапан с винтовой пробкой для слива конденсата. На крышке имеются 4 подстаканника. Мерная линейка на крышке у 60-ти литрового термоконтейнера. Внимание! Аккумуляторы холода в комплект не входят.
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Смотрите также: Барбекю грили, Посуда для пикника, Термосумки и термобоксы
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - стоимость товара 6550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий