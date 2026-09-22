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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий купить с доставкой в Москве
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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий

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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 1
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 2
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 3
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 4
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 5
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 6
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 7
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 8
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 9
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 10
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 11
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 12
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 13
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 14
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термобокс
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
144
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 1
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 2
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 3
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 4
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 5
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 6
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 7
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 8
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 9
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 10
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 11
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 12
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 13
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 14
  • Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727214
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий
6 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
синий
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
144
Габариты (ШxВxГ)
360х500х330 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х34х32
Вес, кг.
3.3

Описание товара Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий

Внешний ударопрочный пластик HDPE, внутренняя камера: пищевой пластик. Двойная изоляция крышки и корпуса B'Therm Plast. Прочные боковые ручки из АBC пластика. Ограничитель открывания крышки из нержавеющей стали AISI 304. Внутри предусмотрен клапан с винтовой пробкой для слива конденсата. На крышке имеются 4 подстаканника. Мерная линейка на крышке у 60-ти литрового термоконтейнера. Внимание! Аккумуляторы холода в комплект не входят.

Отзывы о товаре Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термобокс
Основной цвет
синий
Объем
30
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Материал изготовления внутреннего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
144
Габариты (ШxВxГ)
360х500х330 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний ударопрочный пластик HDPE, внутренняя камера: пищевой пластик. Двойная изоляция крышки и корпуса B'Therm Plast. Прочные боковые ручки из АBC пластика. Ограничитель открывания крышки из нержавеющей стали AISI 304. Внутри предусмотрен клапан с винтовой пробкой для слива конденсата. На крышке имеются 4 подстаканника. Мерная линейка на крышке у 60-ти литрового термоконтейнера. Внимание! Аккумуляторы холода в комплект не входят.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (30 л.), бирюзовый/синий - стоимость товара 6550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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