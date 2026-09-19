Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый
Оригинальный товар
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Характеристики
Объем
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 890 руб.
В наличии
Код товара: 450383
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 890 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Основной цвет
черный
Комплектация
контейнер
Объем
60
Размеры в упаковке, см
61х43х40
Вес, кг.
4.8
Описание товара Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый
Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый
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Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый
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Контейнер изотермический Biostal CB-60G 60л серый/оранжевый - стоимость товара 10890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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