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Характеристики
Тип товара
Термобокс
Объем
45
Материал изготовления внешнего покрытия
пластик
Ручка для переноски
да
Количество секций
1 шт
Продолжительность сохранения температуры
156
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах
Термоконтейнер Biostal CB-45G-K с оранжево-серой расцветкой корпуса станет надежным спутником любого заядлого путешественника. Поместив в него скоропортящиеся продукты питания и напитки, вы можете не беспокоиться об их сохранности в свежести. Благодаря двойной изоляции крышки и корпуса внутри этого контейнера будет поддерживаться нужная температура, в результате чего помещенная в него еда и напитки не испортятся. Не разочарует и вместимость представленной модели, достигающая 45 литров.
Термоконтейнер Biostal CB-45G-K, изготовленный из ударопрочного пластика, оснащен колесами и надежными складными ручками для удобства транспортировки. Пустой контейнер весит 5.6 кг. Размеры модели - 67x39.5x37.4 см (ширина, глубина и высота соответственно). Продолжительный срок службы контейнера обеспечивают крепкие замки и сливной клапан с винтовой пробкой.
Термоконтейнер Biostal CB-45G-K с оранжево-серой расцветкой корпуса станет надежным спутником любого заядлого путешественника. Поместив в него скоропортящиеся продукты питания и напитки, вы можете не беспокоиться об их сохранности в свежести. Благодаря двойной изоляции крышки и корпуса внутри этого контейнера будет поддерживаться нужная температура, в результате чего помещенная в него еда и напитки не испортятся. Не разочарует и вместимость представленной модели, достигающая 45 литров.
Термоконтейнер Biostal CB-45G-K, изготовленный из ударопрочного пластика, оснащен колесами и надежными складными ручками для удобства транспортировки. Пустой контейнер весит 5.6 кг. Размеры модели - 67x39.5x37.4 см (ширина, глубина и высота соответственно). Продолжительный срок службы контейнера обеспечивают крепкие замки и сливной клапан с винтовой пробкой.
Изотермический контейнер (термобокс) Biostal (45 л.) на колесах - стоимость товара 10280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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