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Блендер Viconte VC-4423 купить с доставкой в Москве
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Блендер Viconte VC-4423

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Блендер Viconte VC-4423 - фото 1
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Блендер Viconte VC-4423 - фото 3
Блендер Viconte VC-4423 - фото 4
Блендер Viconte VC-4423 - фото 5
Блендер Viconte VC-4423 - фото 6
Блендер Viconte VC-4423 - фото 7
Блендер Viconte VC-4423 - фото 8
Блендер Viconte VC-4423 - фото 9
Блендер Viconte VC-4423 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
950
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
1.25
  • Блендер Viconte VC-4423 - фото 1
  • Блендер Viconte VC-4423 - фото 2
  • Блендер Viconte VC-4423 - фото 3
  • Блендер Viconte VC-4423 - фото 4
  • Блендер Viconte VC-4423 - фото 5
  • Блендер Viconte VC-4423 - фото 6
  • Блендер Viconte VC-4423 - фото 7
  • Блендер Viconte VC-4423 - фото 8
  • Блендер Viconte VC-4423 - фото 9
  • Блендер Viconte VC-4423 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 435589
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Характеристики

Бренд
Viconte
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
950
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер Viconte VC-4423

Погружной блендер, мощность 950W, современный эргономичный дизайн, пульсовый режим работы, 2 скорости, 4 лезвия из нержавеющей стали, металлическая нога блендера, венчик для взбивания, чаша с ножом для рубки и измельчения, 1250 мл, автоматическая блокировка при неправильно установленной насадке, удобство и простота в обращении и чистке.

Отзывы о товаре Блендер Viconte VC-4423




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Характеристики
Бренд
Viconte
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
950
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
1.25
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер, мощность 950W, современный эргономичный дизайн, пульсовый режим работы, 2 скорости, 4 лезвия из нержавеющей стали, металлическая нога блендера, венчик для взбивания, чаша с ножом для рубки и измельчения, 1250 мл, автоматическая блокировка при неправильно установленной насадке, удобство и простота в обращении и чистке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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