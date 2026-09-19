Блендер Viconte VC-4423
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Характеристики
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
950
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
1.25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 435589
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
950
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
1.5
Описание товара Блендер Viconte VC-4423
Погружной блендер, мощность 950W, современный эргономичный дизайн, пульсовый режим работы, 2 скорости, 4 лезвия из нержавеющей стали, металлическая нога блендера, венчик для взбивания, чаша с ножом для рубки и измельчения, 1250 мл, автоматическая блокировка при неправильно установленной насадке, удобство и простота в обращении и чистке.
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Бренд
Тип товара
Погружной
Мощность, Вт
950
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
1.25
Страна производитель
Китай
Погружной блендер, мощность 950W, современный эргономичный дизайн, пульсовый режим работы, 2 скорости, 4 лезвия из нержавеющей стали, металлическая нога блендера, венчик для взбивания, чаша с ножом для рубки и измельчения, 1250 мл, автоматическая блокировка при неправильно установленной насадке, удобство и простота в обращении и чистке.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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