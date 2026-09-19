Top.Mail.Ru
Телевизор Polarline 55" 55PU11TC-SM черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Polarline 55" 55PU11TC-SM черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Polarline 55&quot; 55PU11TC-SM черный - фото 1
Телевизор Polarline 55&quot; 55PU11TC-SM черный - фото 2
Телевизор Polarline 55&quot; 55PU11TC-SM черный - фото 3
Телевизор Polarline 55&quot; 55PU11TC-SM черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
  • Телевизор Polarline 55&quot; 55PU11TC-SM черный - фото 1
  • Телевизор Polarline 55&quot; 55PU11TC-SM черный - фото 2
  • Телевизор Polarline 55&quot; 55PU11TC-SM черный - фото 3
  • Телевизор Polarline 55&quot; 55PU11TC-SM черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425883
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор Polarline 55" 55PU11TC-SM черный



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI, USB, композитный (видео), RJ-45 (Ethernet)
Выходы
коаксильный, для наушников, Cl+, стерео аудио
Поддержка телевизионных стандартов
SECAM
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.33х1.26х0.83
Вес, кг.
16.8

Описание товара Телевизор Polarline 55" 55PU11TC-SM черный

Телевизор LED Polarline 55PU11TC-SM обладает целым набором решений и опций, которые сделают его полноценным домашним кинотеатром. Это и экран с диагональю 139 см и разрешением 3840x2160 пикселей, и объемное звучание, и поддержка трансляции контента из интернета. Цифровой 3D-фильтр обеспечивает чистоту сигнала. Использовать телевизор LED Polarline 55PU11TC-SM можно не только для просмотра фильмов и сериалов, но и для прохождения видеоигр при подключении консоли. Zoom-увеличение позволяет любоваться любимыми фрагментами в крупном масштабе. Сопровождать «картинку» можно телетекстом или субтитрами по мере необходимости. Опция родительского контроля позволяет регулировать контент, который смотрит ребенок.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 55" 55PU11TC-SM черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI, USB, композитный (видео), RJ-45 (Ethernet)
Выходы
коаксильный, для наушников, Cl+, стерео аудио
Поддержка телевизионных стандартов
SECAM
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
HD-формат
Ultra HD 4K
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
108
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Polarline 55PU11TC-SM обладает целым набором решений и опций, которые сделают его полноценным домашним кинотеатром. Это и экран с диагональю 139 см и разрешением 3840x2160 пикселей, и объемное звучание, и поддержка трансляции контента из интернета. Цифровой 3D-фильтр обеспечивает чистоту сигнала. Использовать телевизор LED Polarline 55PU11TC-SM можно не только для просмотра фильмов и сериалов, но и для прохождения видеоигр при подключении консоли. Zoom-увеличение позволяет любоваться любимыми фрагментами в крупном масштабе. Сопровождать «картинку» можно телетекстом или субтитрами по мере необходимости. Опция родительского контроля позволяет регулировать контент, который смотрит ребенок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Polarline 55" 55PU11TC-SM черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...