Телевизор Polarline 55" 55PU11TC-SM черный
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Аксессуары для Телевизор Polarline 55" 55PU11TC-SM черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 55" 55PU11TC-SM черный
Телевизор LED Polarline 55PU11TC-SM обладает целым набором решений и опций, которые сделают его полноценным домашним кинотеатром. Это и экран с диагональю 139 см и разрешением 3840x2160 пикселей, и объемное звучание, и поддержка трансляции контента из интернета. Цифровой 3D-фильтр обеспечивает чистоту сигнала. Использовать телевизор LED Polarline 55PU11TC-SM можно не только для просмотра фильмов и сериалов, но и для прохождения видеоигр при подключении консоли. Zoom-увеличение позволяет любоваться любимыми фрагментами в крупном масштабе. Сопровождать «картинку» можно телетекстом или субтитрами по мере необходимости. Опция родительского контроля позволяет регулировать контент, который смотрит ребенок.
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