Телевизор LED Digma 50" DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор LED Digma 50" DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизор TCL 55P6K в черном корпусе работает под управлением простой в использовании операционной системы Google TV и позволяет использовать голосовые команды. Яркое 4K-изображение на 55-дюймовой HVA-панели отличается повышенной детализацией. Благодаря усиленной контрастности и углам обзора 178° картинка остается четкой даже при просмотре сбоку. Технология HDR10 раскрывает все нюансы – от глубоких теней до ярких бликов, а динамическое усиление цвета делает оттенки особенно насыщенными. Процессор AiPQ с алгоритмами Ai-Цвет и Ai-Контраст оптимизирует изображение в реальном времени. Технология MEMC улучшает плавность движения и снижает размытие в динамичных сценах. Игровой режим обеспечивает геймплей с низкой задержкой, предотвращает разрывы кадров и повышает шансы на победу. Переменная частота обновления VRR 120 Гц используется для синхронизации с показателем FPS в играх. Для приема цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения используются встроенные тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2. Телевизор TCL 55P6K оснащен двумя 10-ваттными динамиками с поддержкой Dolby Audio, которые создают реалистичное объемное звучание. Дизайн модели сочетает металлический безрамочный корпус и ультратонкие рамки. Благодаря этому телевизор гармонично вписывается в интерьер.
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