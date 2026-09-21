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Телевизор LED Digma 50" DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор LED Digma 50" DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Digma 50&quot; DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699319
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.11х0.68х0.24
Вес, кг.
11.7

Описание товара Телевизор LED Digma 50" DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизор TCL 55P6K в черном корпусе работает под управлением простой в использовании операционной системы Google TV и позволяет использовать голосовые команды. Яркое 4K-изображение на 55-дюймовой HVA-панели отличается повышенной детализацией. Благодаря усиленной контрастности и углам обзора 178° картинка остается четкой даже при просмотре сбоку. Технология HDR10 раскрывает все нюансы – от глубоких теней до ярких бликов, а динамическое усиление цвета делает оттенки особенно насыщенными. Процессор AiPQ с алгоритмами Ai-Цвет и Ai-Контраст оптимизирует изображение в реальном времени. Технология MEMC улучшает плавность движения и снижает размытие в динамичных сценах. Игровой режим обеспечивает геймплей с низкой задержкой, предотвращает разрывы кадров и повышает шансы на победу. Переменная частота обновления VRR 120 Гц используется для синхронизации с показателем FPS в играх. Для приема цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения используются встроенные тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2. Телевизор TCL 55P6K оснащен двумя 10-ваттными динамиками с поддержкой Dolby Audio, которые создают реалистичное объемное звучание. Дизайн модели сочетает металлический безрамочный корпус и ультратонкие рамки. Благодаря этому телевизор гармонично вписывается в интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор LED Digma 50" DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
125
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор TCL 55P6K в черном корпусе работает под управлением простой в использовании операционной системы Google TV и позволяет использовать голосовые команды. Яркое 4K-изображение на 55-дюймовой HVA-панели отличается повышенной детализацией. Благодаря усиленной контрастности и углам обзора 178° картинка остается четкой даже при просмотре сбоку. Технология HDR10 раскрывает все нюансы – от глубоких теней до ярких бликов, а динамическое усиление цвета делает оттенки особенно насыщенными. Процессор AiPQ с алгоритмами Ai-Цвет и Ai-Контраст оптимизирует изображение в реальном времени. Технология MEMC улучшает плавность движения и снижает размытие в динамичных сценах. Игровой режим обеспечивает геймплей с низкой задержкой, предотвращает разрывы кадров и повышает шансы на победу. Переменная частота обновления VRR 120 Гц используется для синхронизации с показателем FPS в играх. Для приема цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения используются встроенные тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2. Телевизор TCL 55P6K оснащен двумя 10-ваттными динамиками с поддержкой Dolby Audio, которые создают реалистичное объемное звучание. Дизайн модели сочетает металлический безрамочный корпус и ультратонкие рамки. Благодаря этому телевизор гармонично вписывается в интерьер.
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Отзывы


Телевизор LED Digma 50" DM-LED50UBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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