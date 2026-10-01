Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 180 руб.
В наличии
Код товара: 619651
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
36 180 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, выxод на наушники
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
Hyundai H-LED55BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Комплектация
ЖК-телевизор, пульт ДУ, подставка, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T/T2/S/S2
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet), оптический, выxод на наушники
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.2
Вес, кг.
17.7
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless)
Дисплей Hyundai H-LED55BU7006 имеет разрешение 3840х2160 в формате 4K Ultra HD с частотой обновления 60 Гц. Это делает его отличным решением для просмотра фильмов в хорошем качестве и для видеоигр. Углы обзора устройства достигают 178 градусов по всем направлениям и позволяют с комфортом следить за происходящим на экране из любой точки помещения.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
оптический, выxод на наушники
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
Hyundai H-LED55BU7006
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Комплектация
ЖК-телевизор, пульт ДУ, подставка, документация
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T/T2/S/S2
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный2, HDMIx3, USBx2, композитный, CI+, RJ-45 (Ethernet), оптический, выxод на наушники
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Дисплей Hyundai H-LED55BU7006 имеет разрешение 3840х2160 в формате 4K Ultra HD с частотой обновления 60 Гц. Это делает его отличным решением для просмотра фильмов в хорошем качестве и для видеоигр. Углы обзора устройства достигают 178 градусов по всем направлениям и позволяют с комфортом следить за происходящим на экране из любой точки помещения.
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Купить Телевизор Hyundai H-LED55BU7006(UHD Smart,metal frameless) - по цене 36180 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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