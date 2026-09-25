Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43" QLED 4K Ultra HD черный
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737958
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ на солнечных элементах, боковые ножки, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
1.1х0.65х0.15
Вес, кг.
11
Описание товара Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43" QLED 4K Ultra HD черный
Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU – это 43-дюймовый QLED-телевизор, который обеспечивает потрясающее качество изображения благодаря технологии Quantum Dot. Наслаждайтесь яркими и насыщенными цветами, высокой контрастностью и невероятной детализацией. Поддержка HDR делает изображение еще более реалистичным. Стильный дизайн и удобный интерфейс Smart TV. Идеальный выбор для вашей гостиной!
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ на солнечных элементах, боковые ножки, сетевой кабель, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Египет
Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU – это 43-дюймовый QLED-телевизор, который обеспечивает потрясающее качество изображения благодаря технологии Quantum Dot. Наслаждайтесь яркими и насыщенными цветами, высокой контрастностью и невероятной детализацией. Поддержка HDR делает изображение еще более реалистичным. Стильный дизайн и удобный интерфейс Smart TV. Идеальный выбор для вашей гостиной!
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Телевизор Samsung QE43Q7FAAUXRU 43" QLED 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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